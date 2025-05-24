Новобранцы спортроты ЦСКА выполнили упражнение начальных стрельб в Самарской области

Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, проходящие военную службу по призыву в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), в рамках начальной военной подготовки выполнили упражнение начальных стрельб (УНС) на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.
Под руководством опытных военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО спортсмены выполнили УНС из автомата Калашникова АК-74. Мероприятие прошло в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы.
В ходе УНС призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы выполнили стрельбу из положения лежа по грудным мишеням размером 50 на 50 сантиметров, расположенных на дистанции 100 метров. Стрельбы велась в два подхода: пристрелочный и зачетный. Кроме того, перед стрельбой военнослужащие сдали зачет по требованиям безопасности, а также выполнили нормативы по сборке-разборе автомата, снаряжению и разряжению магазинов.
«Сегодня вновь призванные военнослужащие спортивной роты г. Самара Центрального спортивного клуба армии выполняли первое упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова, в этот раз спортивную роту пополнило 40 человек – представители 20-и Олимпийских видов спорта. Среди военнослужащих есть заслуженный мастер спорта России по плаванию рядовой Малютин Мартин, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2020 году по плаванию» - сказал командир спортивной роты ЦСКА, майор Виталий Киктев.
В занятиях по начальной военной подготовке было задействовано около 50 военнослужащих.
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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
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