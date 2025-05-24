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Общество

Новобранцы спортроты ЦСКА выполнили упражнение начальных стрельб в Самарской области

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, проходящие военную службу по призыву в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), в рамках начальной военной подготовки выполнили упражнение начальных стрельб (УНС) на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

Фото: пресс-служба ЦВО

Под руководством опытных военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО спортсмены выполнили УНС из автомата Калашникова АК-74. Мероприятие прошло в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы.

В ходе УНС призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы выполнили стрельбу из положения лежа по грудным мишеням размером 50 на 50 сантиметров, расположенных на дистанции 100 метров. Стрельбы велась в два подхода: пристрелочный и зачетный. Кроме того, перед стрельбой военнослужащие сдали зачет по требованиям безопасности, а также выполнили нормативы по сборке-разборе автомата, снаряжению и разряжению магазинов.

«Сегодня вновь призванные военнослужащие спортивной роты г. Самара Центрального спортивного клуба армии выполняли первое упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова, в этот раз спортивную роту пополнило 40 человек – представители 20-и Олимпийских видов спорта. Среди военнослужащих есть заслуженный мастер спорта России по плаванию рядовой Малютин Мартин, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2020 году по плаванию» - сказал командир спортивной роты ЦСКА, майор Виталий Киктев.

В занятиях по начальной военной подготовке было задействовано около 50 военнослужащих.

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