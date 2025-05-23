Медработники больницы им. Семашко поставили на ноги ветерана ВОВ с переломом бедра

Ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Наумова госпитализировали в травматологическое отделение Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А.Семашко с чрезвертельным переломом бедра - тяжелой травмой для пациента этой возрастной группы.

Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни.

"На этапе предоперационной подготовки мы выявили серьезную патологию - острый тромбоз суральных вен голени. Пациента проконсультировал сосудистый хирург. Решили по жизненным показаниям воздержаться от оперативного лечения и скорректировать антикоагулянтную терапию. Выбранная тактика лечения дала эффективный результат, достигнута реканализация сосудов", - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Боклин.

Через несколько дней врачи-травматологи провели операцию по поводу травмы - интрамедуллярный блокируемый остеосинтез. Учитывая возрастную категорию пациента, большой вклад в успешное разрешение ситуации внесли врачи анестезиологи-реаниматологи.

"Оперативное вмешательство прошло без особенностей и осложнений. Мы отмечаем хороший восстановительный темп в раннем послеоперационном периоде. Сейчас Тимофей Яковлевич уже ходит с помощью ходунков", - отметил врач травматолог-ортопед - заведующий отделением Андрей Маменков.