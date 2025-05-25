Подросток разбился на мотоцикле в Сызрани

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В субботу, 24 мая, в Сызрани 16-летний подросток в 18:05 на ул. Кирпичной возле дома № 1А, управляя спортивным мотоциклом SYCMCC без государственного регистрационного номера, не справился с управлением, допустил опрокидывание мотоцикла.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области