В суде по делу Андрея Кичаев выступили уже 20 свидетелей обвинения

В четверг, 22 июля, в Самарском районном суде Самары состоялось очередное шестое заседание по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых самарский бизнесмен Андрей Кичаев, который пока не решил, какую часть вмененного он признает, но уже ежемесячно частями возмещает причиненный казне ущерб.

Из 75 заявленных свидетелей обвинения допросили уже 20, свидетелей защиты пока нет.

На состоявшемся заседании выступал свидетель от "Самарапромнефть". Во избежание рассекречивания коммерческой тайны, адвокат просил прессу из зала суда удалить, федеральный судья Екатерина Волобуева согласилась.

Напомним, по версии обвинения, Кичаев, являясь гендиректором ООО "ТД "РЕМЕТАЛЛ-С", с начала 2013 г. по декабрь 2016 г. заключал фиктивные договоры, занижал суммы налогооблагаемого оборота предприятия и вносил в налоговые декларации недостоверную информацию. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС более чем на 355 млн рублей.

Согласно второму эпизоду обвинения (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), в 2018–2019 гг. деньги ООО, которые подлежали взысканию как недоимки по налогам, Кичаев укрыл. По этому преступлению называют сумму 14 млн рублей.

Андрей Кичаев стал широко известен в Самаре в связи с делом полковника ГСУ Веры Рабинович. Именно за отправку в суд дела по обвинению его в мошенничестве она получила взятку.