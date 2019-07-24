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Преступления Происшествия

Следствие по делу полковника Веры Рабинович завершено

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июля, в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба полковника полиции Веры Рабинович, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Женщина считает, что продление содержания ее под стражей больше полугода является необоснованным и просила перевести ее под домашний арест.

Фото: 63.mvd.ru

Напомним, в декабре прошлого года высокопоставленная сотрудница Главного следственного управления регионального ГУ МВД была задержана сотрудниками УФСБ при получении незаконного вознаграждения за передачу уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в суд.

Взяткодатель Зелимхан Темирханов являлся потерпевшим по данному делу, и пытаясь "разобраться" с должником - бенефициаром группы "Реметалл" Андреем Кичаевым, передал деньги Рабинович через Виталия Прокофьева и Жанну Назарову. Оба теперь также  обвиняются в посредничестве.

При получении взятки задержана начальник отдела ГСУ областного МВД Вера Рабинович При получении взятки задержана начальник отдела ГСУ областного МВД Вера Рабинович
Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович.

Уголовное дело в отношении полковника Рабинович было возбуждено в региональном управлении Следственного комитета по статье о покушении на мошенничество. Якобы офицер по занимаемой  должности не имела возможности решать вопрос о передаче уголовного дела в суд и всего лишь обманывала взяткодателя. Но после передачи дела на расследование в 3-е следственное управление СК, новые следователи установили, что в рамках должностных полномочий она таки имела возможность влиять на принятие решения.

На данный момент предварительное следствие завершено, и все трое со своими адвокатами знакомятся с материалами дела, в котором 17 томов. Обвиняемые свою вину признают, однако Рабинович настаивает на ошибочности изменения квалификации.

Предполагаемые подельники полковника находятся под домашним арестом, а она даже после двухнедельного лечения в ИК № 6, остается за колючей проволокой.

Защита пыталась обосновать перевод Рабинович на более мягкую меру пресечения наличием у нее четырехлетней дочери, говоря о которой подследственная не могла сдержать слезы. Дескать ребенок сильно переживает отсутствие матери, с которой может общаться по телефону всего 10 минут в неделю.
Но федеральный судья Ольга Васильева в удовлетворении жалобы отказала, и до 17 августа женщина останется в следственном изоляторе.

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