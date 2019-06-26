Вера Рабинович не смогла оспорить продление ареста

Во вторник, 25 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу на постановление Куйбышевского райсуда о продлении ареста Вере Рабинович. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Решение райсуда оставили без изменения. Вера Рабинович останется под стражей до 17 августа.

Напомним, экс-начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович задержали 17 декабря 2018 года. Ее подозревают в получении 2,5 млн руб. - части от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги, предположительно, предназначались за передачу в суд уголовного дела о невозвращенном долге самарского предпринимателя.

Вере Рабинович изначально вменяли ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Позже уголовное дело передали в подразделение центрального аппарата СК РФ в Нижнем Новгороде. Недавно статью обвинения изменили на более тяжкую. Как указано на сайте Самарского облсуда, теперь женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

С момента задержания Рабинович находится под стражей.