Суд продлил Вере Рабинович содержание под стражей до 17 августа

В четверг, 13 июня, Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей экс-начальнику отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович до 17 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, полковника юстиции Веру Рабинович задержали 17 декабря по подозрению в получении 2,5 млн руб. — части от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за передачу в суд уголовного дела самарского предпринимателя, который не возвращал долг кредитору.

В отношении Рабинович возбудили дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Мерой пресечения ей избрали содержание под стражей. В феврале ту же меру пресечения продлили до 17 апреля.

Уголовное дело передали для расследования в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде.

12 апреля суд Куйбышевского района под председательством судьи Татьяны Ломакиной удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Вере Рабинович до 12 июня. Это постановление обжаловали. Но 22 апреля Самарский областной суд оставил его без изменения. 13 июня Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил срок содержания Веры Рабинович под стражей — теперь до 17 августа.