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Преступления Происшествия

Областной суд оставил полковника Веру Рабинович под стражей до 12 июня

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда после рассмотрения жалобы оставила без изменения постановление Куйбышевского районного суда о продлении срока содержания под стражей экс-начальнику отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович до 12 июня. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что полковник юстиции Вера Рабинович была задержана 17 декабря по подозрению в получении 2,5 млн руб. — части от общей суммы взятки в 20 миллионов.

Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за передачу в суд уголовного дела самарского предпринимателя, который не возвращал долг своему кредитору.

В отношении Рабинович было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Меру пресечения ей избрали в виде содержания под стражей. В феврале та же мера пресечения была продлена до 17 апреля.

Уголовное дело передали для расследования в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде.

12 апреля суд Куйбышевского района под председательством судьи Татьяны Ломакиной удовлетворил ходатайство следствия о продлении Вере Рабинович меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 12 июня. Данное постановление было обжаловано. Но 22 апреля Самарский областной суд оставил его без изменения.

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