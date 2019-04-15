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Преступления Происшествия

Суд продлил арест Веры Рабинович еще на два месяца

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 апреля, суд Куйбышевского района под председательством судьи Татьяны Ломакиной удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей полковнику юстиции Вере Рабинович, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: pbs.twimg.com

Напомним, начальник отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вера Рабинович была задержана 17 декабря по подозрению в получении 2,5 млн руб. - части от общей суммы взятки в 20 миллионов.

Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за передачу в суд уголовного дела самарского предпринимателя, который не возвращал долг своему кредитору.

В отношении Рабинович было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Меру пресечения ей избрали в виде содержания под стражей. В феврале та же мера пресечения была продлена до 17 апреля.

Уголовное дело передали для расследования в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде.

12 апреля суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца, то есть до 12 июня.

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