Заявитель по делу Веры Рабинович не смог взыскать $4,75 миллионов

Районный и областной суд отказали бизнесмену Зелимхану Темирханову в попытке взыскать $4,75 млн с бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева, сообщает "Самарское обозрение".

В основе конфликта бизнесменов лежит давняя борьба за активы Кинель-Черкасского завода керамического кирпича, собственником которого был покойный Виктор Тихоненко. В 2005 гэ ООО "Тольятти Траст Лизинг" установило контроль над предприятием Тихоненко. Тихоненко назвал ситуацию рейдерским захватом и начал писать жалобы во все инстанции и СМИ, обвиняя в случившемся начальника ГСУ, ныне тоже уже покойного генерала Юрия Супонева, и следователя Веру Рабинович. Темирханов был одним из участников этой борьбы, в середине 2000-х он руководил ООО "Завод керамического кирпича" — одной из реинкарнаций предприятия Тихоненко. Тогда же Темирханов стал хорошим знакомым Рабинович.

Свои интересы на Кинель-Черкасском заводе керамического кирпича имел и бизнесмен Андрей Кичаев, собственник фирмы "Реметалл-С", которая управляла активами спорного предприятия. За годы, прошедшие после передела завода Тихоненко, бизнес Кичаева заметно подрос. В 2017 г. совокупная выручка подконтрольных ему фирм, специализирующихся на девелопменте, строительстве и переработке металлолома, составила порядка 884 млн рублей. В том же 2017 г. Темирханов попытался инициировать в отношении Кичаева уголовное дело по факту невозврата долга в $4,75 миллионов. В версии Темирханова, в 2012 г. Кичаев якобы попросил у него в долг 150 млн рублей. Темирханов сначала отказал, но после долгих переговоров все-таки согласился прокредитовать Кичаева в валюте. Передача $4,75 млн будто бы произошла в тольяттинском ТРК "Спутник", был подписан договор займа. Деньги давались в долг на три года под 3% годовых. Однако, в версии Темирханова, долг возвращен так и не был. Кичаев уверяет, что никакого долга не было, а вся история выдумана.

Темирханов написал заявление в полицию, так появилось уголовное дело о мошенничестве, расследование которого курировала Рабинович, на тот момент уже полковник юстиции и руководитель контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Летом 2018 г. Темирханову намекнули, что за взятку в 20 млн руб. можно ускорить передачу дела в суд. Темирханов пошел с заявлением в ФСБ, и в момент передачи денег "приняли" не только полковника Рабинович, но и двух посредников — Жанну Назарову и Виталия Прокофьева.

"Посадка" Рабинович, по всей видимости, осложнила процесс преследования Кичаева — в суде этого уголовного дела до сих пор нет. Получить комментарии собственника "Реметалла-С" на момент сдачи номера "СО" не удалось.

Темирханов же решил добиться своего через гражданские суды и направил заявление — сначала в Октябрьский районный суд. В иске экс-директор "Завода керамического кирпича" требовал взыскать со своего оппонента $4,75 млн, или 269,087 млн руб. в пересчете по курсу ЦБ РФ на 15 марта 2018 года. Затем сумма была пересчитана по курсу сентября 2018 г. и возросла до 330,457 млн рублей. Кроме того, Темирханов требовал у Кичаева проценты (почти 105 млн руб.) и оплаты судебной пошлины (60 тыс. руб.). Общая сумма иска составляла почти 435,5 млн рублей.

Кичаев заявил встречный иск, согласно которому никакой договор займа он не заключал и не подписывал. Кичаев ссылался на то, что в договоре займа от 17 июля 2012 г. указано место его заключения — город Самара, однако в этот день он находился в Новосибирске, останавливался в отель-центре "Аванта". Подлинность договора займа собственник "Реметалла-С" подверг сомнению. В версии Кичаева, подпись, поставленная на спорном договоре, может принадлежать финансовому директору компании "ТД "Реметалл-С" Сташковой Н.В.

Были и другие спорные моменты. Темирханов говорил, что передал Кичаеву сумму наличными, но затруднился сказать, в каких именно купюрах и при каких обстоятельствах. В деле отсутствуют данные о доходах истца, которые позволили бы прояснить происхождение такой большой суммы. В подтверждение своих доводов Кичаев представил копию ответа МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 19 января 2019 г., из которой следует, что на июль 2012 г. Темирханов З.А. ни руководителем, ни учредителем никаких предприятий не являлся, у него отсутствовали официальные источники дохода.

В версии Темирханова, он якобы взял $4,75 млн взаймы у своих знакомых, имена которых он назвать затруднился. В итоге суд Октябрьского района в иске бывшему директору "Завода керамического кирпича" отказал. Темирханов подал апелляционную жалобу в областной суд, но и тут проиграл.