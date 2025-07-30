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Преступления Происшествия

Председателя собрания представителей Елховского района заподозрили в мошенничестве

ЕЛХОВКА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Собрания представителей муниципального района Елховский, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с ноября 2015 г. по июнь 2025 г. подозреваемая была трудоустроена в муниципальное учреждение на должность специалиста по работе с молодежью, однако фактически трудовую деятельность не осуществляла. За указанный период времени ей была начислена и незаконно выплачена заработная плата на сумму свыше 2 млн руб., которой она распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств. 

Оценка действиям иных должностных лиц, причастных к фиктивному трудоустройству муниципального служащего, будет дана в рамках расследования уголовного дела.

Согласно информации на сайте собрания представителей Елховского района, его председателем являлась Галина Макарова. Она заняла эту должность в октябре 2010 г., а затем была переизбрана еще дважды - в 2015 и 2020 годах.

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