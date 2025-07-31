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Преступления Происшествия

Лже-брокер выманил у тольяттинца 1,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступило заявление от 54-летнего местного жителя о факте мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступил телефонный звонок с предложением получить доход от инвестирования денег. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, тольяттинец перевел на предложенный неизвестным счет порядка 1,5 млн рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", мужчина не смог. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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