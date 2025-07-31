Лже-брокер выманил у тольяттинца 1,5 млн рублей

В полицию Тольятти поступило заявление от 54-летнего местного жителя о факте мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине поступил телефонный звонок с предложением получить доход от инвестирования денег. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, тольяттинец перевел на предложенный неизвестным счет порядка 1,5 млн рублей.
Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", мужчина не смог. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.
Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы