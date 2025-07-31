Лже-брокер выманил у тольяттинца 1,5 млн рублей

В полицию Тольятти поступило заявление от 54-летнего местного жителя о факте мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступил телефонный звонок с предложением получить доход от инвестирования денег. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, тольяттинец перевел на предложенный неизвестным счет порядка 1,5 млн рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", мужчина не смог. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.