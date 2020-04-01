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Преступления Происшествия

В Отрадном "Реметалл-С" загрязнил 5453 кв. м почвы отходами

ОТРАДНЫЙ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном в связи с деятельностью ООО "ТД "Реметалл-С" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 июля 2019 г. на участке на ул. Железнодорожной, используемом "Реметалл-С" для заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов, на почве обнаружили четыре навала производственных отходов общей площадью 5453 кв. м.

Согласно заключению испытательной лаборатории Самарской области, такие отходы относятся к 3 классу опасности.

При этом сотрудники фирмы нарушили требования закона об отходах и санитарные нормы. Из-за этого содержание аммония в почве превысило норму в 49 раз, а хлорид-иона — в 3325 раз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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