Прокуратура требует уголовного дела для "Реметалла-С"

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководства отрадненского ООО "ТД "Реметалл-С" по ч. 2 ст. 247 УК РФ (обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующие материалы направлены в следственный орган, сейчас проводится доследственная проверка.

Нарушения были выявлены при отработке обращения председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Бурматова. Проверка на предприятии, специализирующемся на переработке алюминия, проводилась совместно с УФСБ по Самарской области и Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

В ходе обследования земельного участка на ул. Железнодорожной, 59 в Отрадном был выявлен факт размещения на почве отходов производства и потребления. Предельно допустимые концентрации (ПДК) аммоний-иона были превышены в 49 раз, хлорид-иона - в 9975 раз. Ущерб, нанесенный почвам, оценивается в 17,6 млн рублей.

В Отрадном суд остановил работу завода "Реметалл-С", загрязнившего воздух гидрохлоридом Отрадненский городской суд 26 июня вынес решение о приостановлении деятельности завода ООО "ТД "Реметалл-С", специализирующегося на переработке отходов, содержащих алюминий.

Природоохранной прокуратурой 15 января было вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Также в отобранных пробах промышленных выбросов производственного корпуса компании были выявлены аммиак и фтористый водород, которые на данном источнике не нормированы.

В связи с этим в отношении генерального директора общества и юридического лица прокуратурой было вынесено два постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него).

В адрес генерального директора компании Андрея Кечаева было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

11 февраля дела об административных нарушениях были рассмотрены Росприроднадзором. Гендиректор и само юрлицо привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ в виде штрафа в 15 тыс. руб. и 90 тыс. руб., соответственно, а по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ компания оштрафована на 170 тыс. рублей.

Напомним, жители Отрадного неоднократно обращали внимание властей на "Реметалл-С" как на источник загрязнения. В прошлом году по обращениям граждан проводилась проверка, выявившая превышение ПДК по взвешенным веществам в 1,13 раза и по хлористому водороду (гидрохлориду) - в 8,3 раза. В результате городской суд на 90 дней приостановил работу завода, но компания оспорила это решение в облсуде.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТД "Реметалл-С" было создано в 2001 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Печерской, 151. Компания подконтрольна Андрею Кичаеву, он же выступает гендиректором. Выручка компании в 2017 г. составила 834,5 млн руб., чистая прибыль - 565 тыс. рублей.