В Отрадном суд остановил работу завода "Реметалл-С", загрязнившего воздух гидрохлоридом

Отрадненский городской суд 26 июня вынес решение о приостановлении деятельности завода ООО "ТД "Реметалл-С", специализирующегося на переработке отходов, содержащих алюминий.

Из документов суда следует, что 10 и 11 июня специалисты территориального отделения Роспотребнадзора провели заборы проб воздуха, анализ которых показал превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам в 1,13 раза и по хлористому водороду (гидрохлориду) — в 8,3 раза.

Проверка проводилась на основании обращений граждан.

Представитель ООО пояснила суду, что превышение ПДК действительно было зафиксировано и компания готова понести наказание в виде штрафа. При этом он утверждал, что недостатки, указанные в предписании Роспотребнадзора устранены.

Суд посчитал, что "Реметалл-С" не принял своевременно необходимых мер, чтобы избежать загрязнения и, назначил компании наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

"Административное приостановление деятельности с наибольшим эффектом будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправлению правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также является соразмерной в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства", — говорится в решении суда.

При этом суд пришел к выводу, что административное приостановление деятельности "необходимо определить во временном прекращении эксплуатации участка плавки алюминия, от которого исходит угроза причинения вреда".

Отсчет срока приостановки деятельности установлен с 17 июня — в этот день был составлен соответствующий протокол Роспотребнадзора о временном запрете деятельности.

Действие этой санкции может быть досрочно прекращено по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что он устранил причины наложения наказания.

Интересно, что местные жители публиковали в соцсетях фотографии "Реметалла-С" с дымящими трубами, сделанные, якобы, уже во время действия запрета.

Получить комментарий в ООО на момент публикации не удалось.

Это не единственная серьезная проблема, с которой столкнулась компания в последнее время. 1 июля в самарский арбитраж поступил иск Федеральной налоговой службы, которая требует банкротства предприятия из-за долга в 329 млн рублей.

Напомним, жители Отрадного в последние годы неоднократно жаловались на компанию, обвиняя ее в загрязнении воздуха. В 2017 г. дело уже доходило до суда, но тогда он ограничился штрафами.