"Реметалл-С" смог отменить запрет на работу завода в Отрадном

ООО "ТД "Реметалл-С" добилось в облсуде отмены решения Отрадненского горсуда, который приостановил деятельность этого завода за нарушение санитарных норм.

Напомним, 26 июня городской суд Отрадного вынес решение о приостановке деятельности завода по эксплуатации участка плавки алюминия на 90 суток.

Как отмечается в документах суда, 10 и 11 июня специалисты территориального отделения Роспотребнадзора провели заборы проб воздуха, анализ которых показал превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам в 1,13 раза и по хлористому водороду (гидрохлориду) — в 8,3 раза. Проверка проводилась на основании обращений граждан.

В Отрадном суд остановил работу завода "Реметалл-С", загрязнившего воздух гидрохлоридом Отрадненский городской суд 26 июня вынес решение о приостановлении деятельности завода ООО "ТД "Реметалл-С", специализирующегося на переработке отходов, содержащих алюминий.

Суд посчитал, что "Реметалл-С" не принял своевременно необходимых мер, чтобы избежать загрязнения, и назначил компании наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

Однако в Самарском областном суде предприятие смогло добиться отмены этого решения, доказав, что пробы воздуха были взяты специалистами без соблюдения соответствующих норм КоАП РФ. Так, пробы брались без привлечения понятых либо осуществления видеозаписи, координаты точек сбора проб не зафиксированы, а эксперты не были предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Жители Отрадного в последние годы неоднократно жаловались на компанию, обвиняя ее в загрязнении воздуха. В 2017 г. дело уже доходило до суда, но тогда он ограничился штрафами.

Отметим, что данная ситуация является не единственной проблемой, с которой компания столкнулась в последнее время. Так, 1 июля в самарский арбитраж поступил иск Федеральной налоговой службы, которая требует банкротства предприятия из-за долга в 329 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТД "Реметалл-С" было создано в 2001 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Печерской, 151. Компания подконтрольна Андрею Кичаеву. Выручка компании в 2017 г. составила 834,5 млн руб., чистая прибыль — 565 тыс. рублей.