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Экономика и бизнес

Производителям Самарской области помогают наладить сотрудничество с крупными торговыми сетями

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центре "Мой бизнес" прошла конференция, которая объединила поставщиков Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа и представителей торговой сети METRO. Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал важность поддержки регионального бизнеса, повышения конкурентоспособности местных производителей. Подобные мероприятия открывают для региона новые возможности для развития потребительского рынка и укрепления сотрудничества местных производителей с федеральными партнерами.

"Главная задача таких площадок — поддержка региональных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Формат прямых переговоров позволяет бизнесу без посредников обсудить с представителями ритейла условия сотрудничества, требования к поставкам и продукции, задать свои вопросы и сразу же получить на них ответы", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Организаторами встречи выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области, Корпорация МСП, торговая сеть METRO Россия в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Взаимодействие с региональными производителями, поставщиками продукции является приоритетом для нашей компании, находится среди стратегических целей и задач. Поэтому мы ежегодно проводим серию конференций в разных федеральных округах, — отметила Ирина Печорина, руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами METRO Россия. — У нас есть возможности начать с региональной полки и, в случае, если малые компании готовы с нами расти и развиваться, то есть перспективы выйти на федеральный уровень".

На конференции поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, ключевые аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования Корпорации МСП.

В ходе торгово-закупочной сессии представители торговой сети представили требования к ассортименту, упаковке, маркировке, объему и регулярности поставок, а также условия работы с поставщиками. Участники получили возможность обсудить перспективы продвижения своей продукции, получив рекомендации для дальнейшего сотрудничества.

"Наша компания много лет является лидером по поставкам в сегмент HoReCa, и хотели бы наладить сотрудничество с торговой сетью. Сегодня мы заинтересованы в новых каналах сбыта в связи с расширением ассортимента продукции именно для ритейла", — поделился директор компании по производству чая и кофе "Три листа" Николай Соловов.

Об инструментах государственной поддержки региональные производители могут узнать, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, или на едином портале господдержки mybiz63.ru.

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Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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