Производителям Самарской области помогают наладить сотрудничество с крупными торговыми сетями

В региональном центре "Мой бизнес" прошла конференция, которая объединила поставщиков Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа и представителей торговой сети METRO. Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал важность поддержки регионального бизнеса, повышения конкурентоспособности местных производителей. Подобные мероприятия открывают для региона новые возможности для развития потребительского рынка и укрепления сотрудничества местных производителей с федеральными партнерами.
"Главная задача таких площадок — поддержка региональных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Формат прямых переговоров позволяет бизнесу без посредников обсудить с представителями ритейла условия сотрудничества, требования к поставкам и продукции, задать свои вопросы и сразу же получить на них ответы", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Организаторами встречи выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области, Корпорация МСП, торговая сеть METRO Россия в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Взаимодействие с региональными производителями, поставщиками продукции является приоритетом для нашей компании, находится среди стратегических целей и задач. Поэтому мы ежегодно проводим серию конференций в разных федеральных округах, — отметила Ирина Печорина, руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами METRO Россия. — У нас есть возможности начать с региональной полки и, в случае, если малые компании готовы с нами расти и развиваться, то есть перспективы выйти на федеральный уровень".
На конференции поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, ключевые аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования Корпорации МСП.
В ходе торгово-закупочной сессии представители торговой сети представили требования к ассортименту, упаковке, маркировке, объему и регулярности поставок, а также условия работы с поставщиками. Участники получили возможность обсудить перспективы продвижения своей продукции, получив рекомендации для дальнейшего сотрудничества.
"Наша компания много лет является лидером по поставкам в сегмент HoReCa, и хотели бы наладить сотрудничество с торговой сетью. Сегодня мы заинтересованы в новых каналах сбыта в связи с расширением ассортимента продукции именно для ритейла", — поделился директор компании по производству чая и кофе "Три листа" Николай Соловов.
Об инструментах государственной поддержки региональные производители могут узнать, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, или на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...