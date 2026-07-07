Подведены федеральные итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" подвел итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций.

Самой массовой традиционно стала номинация "Интернет-СМИ" — 449 работ. В номинации "Телевидение и видеоконтент в СМИ" представлено 282 сюжета, "Печатная пресса" собрала 230 материалов, "Социальные медиа" — 109 постов, "Радио и подкасты" — 87 сюжетов.

В специальных номинациях статистика поданных работ такова: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Минцифры России — 60 работ, "Фундамент цифровизации" от "Базиса" (крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой) — 18, "Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга" от В2С "Ростелекома" — 88; "Цифровизация отраслей" от В2В "Ростелекома" — 113; "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде — 80.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"За 15 лет существования проекта тематика журналистских и блогерских материалов заметно сместилась в сторону вопросов российских разработок и цифровых технологий. Мы поддерживаем этот интерес и ежегодно организуем для участников конкурса встречи с экспертами компаний-партнеров. Такое взаимодействие позволяет медиасообществу обмениваться опытом со спикерами и находить новые темы для своих публикаций. Активная вовлеченность журналистов и блогеров, регионального и федерального жюри, а также партнеров конкурса помогает развивать проект и находить дополнительные возможности для поддержки талантливых авторов".

В рамках конкурса "Ростелеком" и партнеры традиционно проводили обучающие вебинары для участников конкурса и всех заинтересованных в цифровых трендах и технологиях. В этом году мероприятия были посвящены работе динамической ИТ-инфраструктуры, цифровым решениям для промышленной безопасности, развитию и применению АСУ ТП в промышленности, перспективам игровой индустрии в России и созданию отечественных видеоигр. В вебинарах приняло участие более 800 человек.

Победителями федерального этапа конкурса в основных номинациях стали:

"Интернет-СМИ":

1 место — Лапухин Илья, ИА "Республика", Республика Карелия, "Город изобретений: почему карелам стоит побывать в Кронштадте";

2 место — Урсула Валерия, сетевое издание Fonar.tv, Белгородская область; "Остановка с интеллектом, город — с вопросами. Во что обошлись Белгороду умные остановки?";

3 место — Кравченко Екатерина, деловое медиа "Эксперт Юг", Ростовская область, "Роботы и дороги: что мешает беспилотным грузовикам проехать на Юг".

"Печатная пресса":

1 место — Корзунова Валентина, газета "Черногорский рабочий", Республика Хакасия, "Вкалывают роботы, счастлив человек! Или, а вы видели БелАЗ-беспилотник?";

2 место — Губарев Сергей, газета "Светлый путь", Тюменская область, "Салям, это Байкал!";

3 место — Малюков Сергей, издательский дом "Липецкая газета", "Телефон по цене жигулёнка: как в Липецке появилась сотовая связь".

"Телевидение и видеоконтент в СМИ":

1 место — Куличенко Алиса, телерадиокомпания "Ника", Калужская область, аналитическая программа "Концепт", выпуск "Тотальная роботизация";

2 место — Ефимова Эльвира, телеканал "Енисей", Красноярский край, программа "О хлебе насущном: оцифрованный студент";

3 место — Хетагурова Залина, национальная телекомпания "Осетия-Ирыстон", телепроект "Разбор полетов", выпуск "Об искусственном интеллекте, технологическом прогрессе и нейросети".

"Радио и подкасты":

1 место — Залозная Анастасия, ГТРК "Томск", подкаст "За кем искусство будущего: человек против ИИ";

2 место — Фирстов Александр, ГТРК "Нижний Новгород", программа "Открыта студия", выпуск "Городская система биометрического распознавания лиц";

3 место — Мирошникова Елена, радиостанция "DFM. Ставрополь", радиошоу "ПотрЕндим. Новости искусственного интеллекта".

"Социальные медиа":

1 место — Пащенко Илья, Дзен, канал AI-TREND, Краснодарский край, "Стоит ли участвовать в тренде "2026 — это новый 2016"?";

2 место — Золотарев Юрий, Дзен, канал "Город Зoлотой", Хабаровский край, "Восстание российской электроники: возвращение "Авангарда", новые технологии и будущее страны";

3 место — Ведерникова Ольга, социальная сеть ВК, "Мою дочь "слили" в паблик позора: как мы это пережили и что делать, если это случилось с вашим ребенком".

Призерами в специальной номинации от Минцифры России "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" стали:

1 место — Нерода Маргарита, информационное агентство "Бизнес-вектор", Саратовская область, "Мы все видим! Саратовская компания "Диджитал Скрипка" обучает компьютерное зрение на земле и под водой";

2 место — Бурзиева Патимат, республиканская государственная вещательная компания "Дагестан", передача "Удивительные горцы", выпуск "Меняю мир к лучшему: Ахмет Атаев";

3 место — Мурашко Мария, издательский дом "Амурская правда", "Дорожный патруль" набирает высоту: в Приамурье за дорогами будет следить беспилотник";

3 место — Клейн Елизавета, SPbIT.ru, Санкт-Петербург, "Эксперты — о локализации ИТ-продуктов в России, достижениях и нюансах в этой сфере".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса:

"Сегодня, когда цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, особенно важно, кто и как о них рассказывает. Ключевая роль здесь у региональных СМИ — им доверяют, к их мнению прислушиваются, через них люди получают понятные и честные объяснения. Журналисты на местах умеют говорить о сложных технологиях простым языком, помогают разобраться в новых продуктах, предупреждают о рисках и фактически выступают проводниками цифровой грамотности. Для нас важно поддерживать это сотрудничество и вместе делать так, чтобы цифровые возможности были доступны и понятны каждому".

Призерами в специальной номинации "Фундамент цифровизации" от "Базиса" стали:

1 место — Кондратова Татьяна, сетевое издание "НовостиВолгограда.ру", "Подай голос, покажи лицо — биометрия добралась до российских школ";

2 место — Шелковников Сергей, информационный холдинг "Ямал-Медиа", "Ямал первым в России принял Региональный стандарт цифровой стройки";

3 место — Федосов Сергей, интернет-газета "Брянские новости", "Реальная виртуальность: как Россия строит цифровую инфраструктуру будущего".

Призерами в специальной номинации "Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга" от В2С "Ростелекома" стали:

1 место — Талов Евгений, сетевое издание "Вечерний Владивосток", Приморский край, "Кто создает игры в Приморье сегодня: от мобильных гигантов до инди-энтузиастов";

2 место — Ляшенко Александр, сайт "Губернiя Daily", "От импорта к суверенитету: как формируется экосистема российской игровой индустрии";

3 место — Мирошник Елена, газета "Прибой", Краснодарский край, "Разработка игр в России: от идеи до мирового релиза".

Призерами в специальной номинации "Цифровизация отраслей" от В2В "Ростелекома" стали:

1 место — Фонарёва Ольга, независимое медиа Иркутской области IRK.ru, "От тренажера к реальной технике. Как обучают машинистов экскаваторов";

2 место — Беляцкий Владислав, информационное агентство SakhalinMedia, "Как Сахалин внедряет АСУ ТП и становится лидером цифровизации на Дальнем Востоке";

3 место — Гилязева Ольга, издание "Территория ОМК", Кировская область, "Как трубу персонализировали".

Призерами в специальной номинации "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде стали:

1 место — Чагаева Юлия, ГТРК "Нижний Новгород", фильм "Входящий от куратора";

2 место — Радина Алёна, информационное агентство "Тульская служба новостей ТСН24.ру", видеосюжет "Страшная сказка о "дружбе" с незнакомцами";

3 место — Новикова Нина, детский журнал "Радуга", Республика Коми, "Министерство кибер-спокойствия и надёжных паролей".

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов "Ростелекома", а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.

Подробная информация — на сайте проекта.