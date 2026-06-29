Авито: ИИ научился создавать объявления по фотографии

На Авито стартует "Разберем гардероб" — первый, по данным компании, на российском рынке классифайдов сценарий, в котором ИИ создаёт объявление о продаже одежды по фотографии. Собственная мультимодальная модель A-Vision определяет характеристики вещи и формирует название и описание товара. Новым сценарием уже воспользовались более 100 тыс. пользователей, не изменив ни одного параметра примерно в половине случаев.
Ранее искусственный интеллект на Авито помогал составить только текстовое описание на основе информации, которую пользователь самостоятельно указывал при создании объявления — это было реализовано в функционале автоописания. В новом сценарии отправной точкой становится фотография: A-Vision анализирует изображение и формирует весь блок данных о товаре — от категории и характеристик до названия и текста.
В стандартном сценарии пользователю нужно последовательно заполнить данные о товаре на нескольких экранах. В "Разберем гардероб" они выводятся на одном экране в виде готовой карточки, которую можно проверить и скорректировать перед публикацией. Во время тестирования новый сценарий примерно на 40% сократил количество отдельных экранов при создании объявления со смартфона.
Функция также помогает определить стоимость вещи. Внутренняя ML система оценки стоимости товаров анализирует актуальные цены на аналогичные предложения на платформе и предлагает рекомендованную цену.
"Раньше ИИ подключался на отдельном этапе и составлял описание по уже заполненным данным. Теперь модель работает непосредственно с изображением и сама формирует основные параметры объявления. Наша задача — сделать так, чтобы для начала продажи пользователю было достаточно фотографии. Мы ожидаем, что к 2030 году таким способом будет публиковаться больше половины объявлений по продаже одежды и обуви", — рассказывает директор бизнес-направления Lifestyle компании "Авито" Алексей Гевлич.
Для запуска функции команда Авито дообучила A-Vision с помощью LoRA-адаптеров — метода, который позволяет настроить большую модель под конкретную задачу без её полного переобучения. Модель адаптировали к фотографиям частных продавцов: вещи могут быть сняты при бытовом освещении, на разном фоне, на полу, диване или вешалке.
Такие изображения отличаются от подготовленных каталожных фотографий по ракурсу, освещению и композиции. A-Vision анализирует обычный снимок со смартфона и определяет параметры, необходимые для создания объявления, включая тип вещи, бренд, цвет, материал, размер и состояние.
"Разберем гардероб" ориентирован на частных продавцов и доступен в мобильном приложении Авито в разделе "Мои объявления" во вкладке "Можно продать". В данный момент функция доступна для продажи товаров из категории взрослой и детской одежды; в будущем Авито планирует расширять этот список.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.