Билайн рассказал самарцам, что делать с роутером при росте использования домашнего интернета

Жители Самарской области стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в области скачал за месяц 357 ГБ трафика.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;

для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;

регулярно обновлять прошивку роутера;

закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ — даже в часы пиковых нагрузок.

* В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru