Т2 перезапустил программу лояльности "Больше" и сделал доступной для абонентов всех операторов в Самаре

Т2, российский оператор мобильной связи, обновил программу лояльности "Больше". Теперь участвовать в ней и получать бонусы могут все клиенты, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. В "Больше" также добавили новые предложения от партнеров и "категории дня". Каждый день пользователи могут получать еще больше выгоды.
Каждый день Т2 открывает три эксклюзивных предложения в определенной тематической категории. Одно из них доступно за обмен гигабайтов, еще два — специальные оферы от партнеров. Тематические подборки оператор меняет ежедневно, а еженедельный цикл повторяется. Это позволит пользователям регулярно возвращаться в мобильное приложение за новой выгодой.
Программа охватывает все сферы повседневной жизни. В разные дни недели участники могут получать скидки и бонусы в категориях "Еда" и "Шопинг" от таких партнеров, как: "Яндекс Еда", "Пятерочка", "Магнит", "Лента", "Золотое Яблоко", OZON, "Авито" и Sokolov. Отдельные дни посвящены категориям "Транспорт" и "Развлечения", где представлены "Яндекс Go", топливо и самокаты. По особым дням будет доступна категория "Сюрприз" с секретным офером из любой подборки.
Для неабонентов Т2 подготовил приветственные гигабайты при регистрации в программе "Больше". Количество трафика рассчитано так, чтобы новый пользователь мог сразу совершить свой первый обмен гигабайтов и оценить механику сервиса. Такой подход позволяет каждому оценить преимущества программы лояльности Т2.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы создавали "Больше" не как классическую программу накопления баллов, а как ежедневный сервис выгод, органично встроенный в рутину пользователя. Логика проста и прозрачна: сегодня ты меняешь гигабайты на скидку в кофейне, завтра — на билет в кино, послезавтра — на поездку в каршеринге. При этом мы решили убрать главный барьер любых программ лояльности — привязку к "своему" оператору. Именно поэтому мы открыли "Больше" для всех, а новым пользователям даем приветственные гигабайты, чтобы первый обмен состоялся уже в день регистрации".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:
"Подход Т2 к созданию сервисов всегда основывался на том, чтобы отвечать реальным потребностям, а не следовать формальной логике, где количество важнее качества. Именно поэтому наши продукты востребованы в том числе у абонентов других мобильных операторов. Это подтверждает, что выбранный нами кураторский подход к формированию целого набора выгодных офферов действительно помогает клиентам в их повседневных сценариях".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.