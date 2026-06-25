"Ростелеком" обеспечил интернетом продовольственный склад в Самарской области

"Ростелеком" подключил к интернету продовольственный склад компании "Алмаз" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на объекте специалисты провайдера проложили 520 метров волоконно-оптических линий, обеспечив передачу данных на скорости 100 Мбит/с.
Изначально на предприятии использовали мобильную связь, однако из-за ее нестабильной работы в промышленной зоне было решено перейти на проводные технологии. Теперь сотрудники склада могут без задержек оформлять документы онлайн, вовремя принимать и отгружать товары, исключая риски простоя и сохраняя график поставок в магазины города.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В корпоративном сегменте наблюдается устойчивый рост спроса на услуги высокоскоростного интернета. В прошлом году число подключений увеличилось почти в 1,5 раза, а за первые четыре месяца текущего — еще на 13 процентов. Стабильность фиксированной связи играет ключевую роль в бесперебойной работе бизнес‑процессов и гарантирует доступность всех необходимых цифровых сервисов".
Ирина Ентураева, директор ООО "Алмаз":
"Мы обеспечиваем продуктами крупные магазины, где график поставок продуктов расписан по минутам. Качество интернета напрямую влияет на логистические цепочки. Раньше сбой мобильной связи означал остановку отгрузок: данные не синхронизировались, возникали ошибки в учете. Нам требовалось надежное проводное решение, и мы выбрали "Ростелеком".
Провайдер предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Так, предприятия логистического рынка могут внедрить систему "Видеонаблюдение для бизнеса", которая контролирует доступ на объект и анализирует происходящее на площадке.
Дополнительная информация о предложениях "Ростелекома" для бизнес-сегмента доступна на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.