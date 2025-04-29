Гендиректором БК "Самара" станет Игорь Бочкарев

Должность генерального директора баскетбольного клуба "Самара" займет Игорь Бочкарев, сообщает сайт клуба.
Игорь Бочкарев - мастер спорта СССР, ветеран куйбышевского "Строителя", в основную команду которого он был приглашен Генрихом Приматовым в возрасте 15 лет, Бочкарев становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призером чемпионата России. В 90-е и начале 2000-х он выступал за команды из Туниса (бронзовый призер чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский "Урал-Грейт" и тольяттинский "Стандарт".
В последние годы Игорь Бочкарев возглавлял Федерацию баскетбола Самары, а также работал в Федерации баскетбола Самарской области, где отвечал за развитие ветеранского баскетбола. В качестве игрока и тренера он не раз приводил самарские команды к медалям чемпионата России среди ветеранов, становился чемпионом Европы и призером чемпионатов мира.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!