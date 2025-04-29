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Баскетбол Спорт

Гендиректором БК "Самара" станет Игорь Бочкарев

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Должность генерального директора баскетбольного клуба "Самара" займет Игорь Бочкарев, сообщает сайт клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Игорь Бочкарев - мастер спорта СССР, ветеран куйбышевского "Строителя", в основную команду которого он был приглашен Генрихом Приматовым в возрасте 15 лет, Бочкарев становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призером чемпионата России. В 90-е и начале 2000-х он выступал за команды из Туниса (бронзовый призер чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский "Урал-Грейт" и тольяттинский "Стандарт".

В последние годы Игорь Бочкарев возглавлял Федерацию баскетбола Самары, а также работал в Федерации баскетбола Самарской области, где отвечал за развитие ветеранского баскетбола. В качестве игрока и тренера он не раз приводил самарские команды к медалям чемпионата России среди ветеранов, становился чемпионом Европы и призером чемпионатов мира.

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