Гендиректором БК "Самара" станет Игорь Бочкарев

Должность генерального директора баскетбольного клуба "Самара" займет Игорь Бочкарев, сообщает сайт клуба.

Игорь Бочкарев - мастер спорта СССР, ветеран куйбышевского "Строителя", в основную команду которого он был приглашен Генрихом Приматовым в возрасте 15 лет, Бочкарев становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призером чемпионата России. В 90-е и начале 2000-х он выступал за команды из Туниса (бронзовый призер чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский "Урал-Грейт" и тольяттинский "Стандарт".

В последние годы Игорь Бочкарев возглавлял Федерацию баскетбола Самары, а также работал в Федерации баскетбола Самарской области, где отвечал за развитие ветеранского баскетбола. В качестве игрока и тренера он не раз приводил самарские команды к медалям чемпионата России среди ветеранов, становился чемпионом Европы и призером чемпионатов мира.