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Баскетбол Спорт

Самара примет Суперфинал крупнейшего школьного баскетбольного Чемпионата страны

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 по 26 апреля 2025 года в Самарской области пройдёт Суперфинал XVIII Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" — крупнейшего социально-спортивного проекта России.

В соревнованиях примут участие 40 сильнейших школьных команд страны — 20 команд юношей и 20 команд девушек — из разных регионов. Финальный этап станет кульминацией масштабного сезона, объединившего сотни тысяч школьников из 81 региона России.

Открытие Суперфинала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 19 апреля. Участники возложат цветы к Вечному огню на Площади Славы в Самаре. Также в рамках главного старта сезона мы отдадим дань Героям — воинам, которые ценой своих жизней защищали наше Отечество.

Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы, передавая опыт новому поколению.

С 19 по 25 апреля пройдут отборочные матчи, по итогам которых определятся финалисты. 26 апреля в Универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры среди команд девушек и юношей, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное).

В этот день для зрителей и участников будет работать фан-зона: магазин брендовой одежды Kesmagaz, корнхол, баскетбольный тир, NBA 2K24, а также выступит кавер-группа Blackberry и пройдёт автограф-сессия с легендами баскетбола.

Гостями Суперфинала станут такие звёзды, как Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, Ольга Артешина, Сергей Моня, Сергей Панов, Сергей Быков, Алексей Саврасенко, Евгений Гомельский, Светлана Абросимова и другие выдающиеся спортсмены.

В мероприятии примут участие более 560 спортсменов и 1 500 зрителей. На праздник спорта приглашены председатель Попечительского совета ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Григорий Рапота, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко и многие другие.

Суперфинал ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" — это не просто соревнования. Это праздник школьного спорта, мечта, команда и шаг к большим победам. Завершится он торжественной церемонией награждения с участием почётных гостей.

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является Группа "Т Плюс", входящая в состав Группы компаний "Ренова". Группа "Т Плюс" — крупнейшая частная энергетическая компания России. Партнёром ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" является Министерство спорта РФ.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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