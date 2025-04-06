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БК "Самара" обыграла "Пари НН" в заключительном домашнем матче — 91:87 Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3×3 БК "Самара" в выездном матче уступил ЦСКА "Самара" уступила "ПАРМЕ" в матче Единой лиги ВТБ Владислав Коновалов: "Мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграла "Пари НН" в заключительном домашнем матче — 91:87

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в последнем домашнем матче сезона Единой Лиги ВТБ со счетом 91:87 победила "Пари НН".

Нижегородцы уже с первых минут начали диктовать свою игру, отрываясь от хозяев, особенно заметными у гостей были Чадов и Карпенков (шесть и четыре очка), у самарцев феерил Глеб Голдырев (семь очков). Гости закрывают "трешку", а Андрей Сопин отвечает средним — 20:23.

В своей первой же атаке Егор Амосов положил сверху — 22:23. Баскетболисты Пари НН комбинировали, но часто затягивали атаки, чем пользовались хозяева, сначала Илья Платонов забросил дальний, а через атаку трешку забросил лидер самарцев Михаил Кулагин — 28:23. Гости постепенно догоняли, но самарцы не расслаблялись, Сопин и Амосов набирали свои очки — 33:29. Под конец первой половины у самарцев залетали все дальние броски — 45:39.

Третья четверть началась не так хорошо для подопечных Владислава Коновалова, за первые 20 секунд самарцы дважды ошиблись при выходе в атаку, а спустя бросок в проходе от Зоткина счет стал равным — 45:45. Затем последовал обмен "трешками" — Кулагин, Бабурин, Сопин. За 6:40 Илья Платонов разыграли хорошую комбинацию со Слетковым, где Данила сделал данк, сорвав овации самарской публики — 53:50. Самарцы выглядели лучше подопечных Сергея Козина, как итог — 72:64.

В заключительной десятиминутке была небольшая стычка между Андреем Сопиным и черногорцев Неманьей Джуришичем, судья сразу разрешил конфликт между игроками. Нижегородцы сокращали отставание, и за пять минут разница стала всего два очка — 76:74. Михаил Кулагин за 3:18 набирает 21 очко, реализуя седьмой трехочковый — 79:75. Сопин не отставал от своего напарника, сделав сначала 2+1, а потом без сопротивления забросив два дальних — 87:79. Как итог, самарцы прерывают 12 матчевую серию из поражений — 91:87.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин (27 очков), Михаил Кулагин (23 очков) и Глеб Голдырев (22 очка). У гостей эффективными были Евгений Бабурин (15 очков), Сергей Зоткин и Александр Чадов (по 14 очков), Артем Антипов (12 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 9 апреля в Красноярске. Соперником станет "Енисей".

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