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Баскетбол Спорт

Определились бронзовые призёры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" сезона 2024–2025 гг.

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре определились бронзовые призёры Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", который проводится при поддержке компании "Т Плюс". В матчах за третье место праздновали победу юноши из Республики Бурятия и девушки из Орловской области. Почётными гостями игр за бронзу стали директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и генеральный директор Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Евгений Иванов.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

У ребят в матч за третье место пробились команды из Вологодской области и Республики Бурятия. Первую четверть баскетболисты из Бурятии завершили со скромными "+4" на табло. Однако уже во втором игровом отрезке они добились двузначного преимущества, а после большого перерыва упрочили свои позиции. Итоговый счёт встречи — 60:79.

У девушек на паркете встретились баскетболистки Орловской и Московской областей. Команда из города Ливны с первых минут встречи взяла инициативу в свои руки. К большому перерыву спортсменки уверенно лидировали (39:25), а в оставшееся игровое время лишь увеличили разницу в счёте — 86:52.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры среди школьников, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное). Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие! Ознакомиться с программой игр можно на официальном сайте Лиги kes-basket.ru.

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