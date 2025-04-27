В Самарской области состоялся Суперфинал школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет"

Самарская область в третий раз в истории принимала всероссийский Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-баскет". Финальный этап стал кульминацией масштабного сезона, объединившего сотни тысяч школьников из 81 региона России.

40 команд школьников — по 20 команд юношей и девушек, успешно прошедших предварительные этапы, определяли сильнейших юных игроков страны. Матчи принимали четыре спортивных объекта Самары: СК "Молодежный", СК "Олимп", стадион "Чайка" и универсальный комплекс "МТЛ Арена".

Команды сыграли групповой этап, после которого определились сборные, претендующие на медали соревнований. Остальные разыграли утешительный турнир.

Самарскую область в Суперфинале представляли команда девушек из школы села Алексеевка "Алекс" и команда юношей новокуйбышевской школы № 7 "Олимп". Девушки по итогам турнира заняли 18 место, юноши стали 19-ми.

Среди девушек победителем турнира стала команда Москвы — в финале столичные баскетболистки обыграли соперниц из Кемеровской области — 64:32, которым достались серебряные медали. Бронзовый призер — команда Орловской области.

В турнире юношей в финале встретились Свердловская область и Москва. Результат игры — 54:40 в пользу свердловских спортсменов. Третье место у юношей заняла сборная республики Бурятия.

Турнир был посвящен 80-летию Победы. Участники познакомились с военной историей Куйбышева-Самары и посетили площадь Славы, где возложили цветы к Вечному огню. А в день финалов в "МТЛ Арене" была проведена минута молчания в память о воинах, которые ценой своих жизней защищали отечество во время Великой Отечественной войны.

В день финалов состоялось чествование чемпиона Олимпийских Игр 1972 г. Ивана Едешко, которому в этом году исполнилось 80 лет, и команды "ВБМ-СГАУ", которая 20 лет назад — в 2005 г. — в стенах "МТЛ Арены" стала победителем Евролиги — главного клубного турнира Европы.

Также прошел "Матч звезд" с участием прославленных спортсменов и гостей соревнований: олимпийских чемпионок Ирины Сумниковой и Светланы Антиповой; призера Олимпийских игр, чемпиона Европы Сергея Мони; призера чемпионата мира Сергея Панова; чемпионов Европы Сергея Быкова и Алексея Саврасенко; призеров Олимпийских игр, чемпионок Европы, в прошлом игроков самарского "ВБМ-СГАУ" Светланы Абросимовой, Ольги Артешиной, Илоны Корстин, Марии Степановой и других выдающихся спортсменов.

В рамках Суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-баскет" были организованы мастер-классы с участием прославленных баскетболистов в школах Самарской области — в Самаре, Клявлино, Новосемейкино, Рощинском и Хрящевке.

Также состоялся рабочий визит делегации Российской федерации баскетбола в Самарскую область во главе с исполнительным директором и генеральным секретарем РФБ Владимиром Дячком. В ходе визита прошла встреча с вице-губернатором Самарской области Дмитрием Яковлевым и министром спорта региона Лидией Рогожинской. Стороны обсудили вопросы положения профессиональных, молодежных мужских и женских команд клуба "Самара", достижения детских коллективов и совершенствования баскетбольной инфраструктуры региона.

Суперфинал ШТБ состоялся при поддержке правительства Самарской области в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" и в преддверии международного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет осенью этого года в Самаре. Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию игровых видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.