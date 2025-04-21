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Баскетбол Спорт

В Самаре стартовали игры суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начались отборочные игры Суперфинала XVIII Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Поболеть за ребят можно на четырёх площадках: спорткомплекс "Олимп", спортивная школа "Чайка" и две площадки СК "Молодёжный".

В этом году крупнейший социально-спортивный проект России объединил сотни тысяч школьников из 81 региона страны. На финальную часть в Самару прибыли 40 сильнейших школьных сборных страны — по 20 команд от юношей и девушек. Завтра пройдут очередные игры: сборная юношей из Самарской области в 13:00 в СК "Олимп" встретится с ребятами из Алтайского края, а самарские девушки — в то же время в СК "Молодёжный" с баскетболистками из Нижегородской области.

26 апреля в Универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное).

Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы.

Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие!

О ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является группа "Т Плюс", входящая в состав Группы компаний "Ренова".

ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" признана организацией, оказывающей общественно полезные услуги. Лига ежегодно принимает участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Проект, реализованный в сезоне 2022–2023 гг., вошёл в ТОП-100 социальных проектов Фонда президентских грантов.

Основными целями проекта являются: пропаганда здорового образа жизни среди школьников; создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных команд; улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций; популяризация баскетбола; привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; организация систематизированного соревновательного процесса в течение учебного года.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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