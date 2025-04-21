В Самаре стартовали игры суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

В Самаре начались отборочные игры Суперфинала XVIII Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Поболеть за ребят можно на четырёх площадках: спорткомплекс "Олимп", спортивная школа "Чайка" и две площадки СК "Молодёжный".
В этом году крупнейший социально-спортивный проект России объединил сотни тысяч школьников из 81 региона страны. На финальную часть в Самару прибыли 40 сильнейших школьных сборных страны — по 20 команд от юношей и девушек. Завтра пройдут очередные игры: сборная юношей из Самарской области в 13:00 в СК "Олимп" встретится с ребятами из Алтайского края, а самарские девушки — в то же время в СК "Молодёжный" с баскетболистками из Нижегородской области.
26 апреля в Универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное).
Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы.
Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие!
О ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является группа "Т Плюс", входящая в состав Группы компаний "Ренова".
ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" признана организацией, оказывающей общественно полезные услуги. Лига ежегодно принимает участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Проект, реализованный в сезоне 2022–2023 гг., вошёл в ТОП-100 социальных проектов Фонда президентских грантов.
Основными целями проекта являются: пропаганда здорового образа жизни среди школьников; создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных команд; улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций; популяризация баскетбола; привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; организация систематизированного соревновательного процесса в течение учебного года.