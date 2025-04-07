Михаил Кулагин: "Я не буду отвечать на вопрос о новом контракте"

После победы над "Пари НН" (91:87) атакующий защитник БК "Самара" Михаил Кулагин прокомментировал победу своей команды и слухи о возможном переходе в другой клуб.

— В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходят на каждый матч, несмотря на ситуацию в нашем клубе. Спасибо огромное! Мы их слышим, они нас поддерживают. И победу мы посвящаем им. Мы очень рады и счастливы! Считаю, мы заслужили эту победу: мы упорно работаем, не опускаем руки и продолжаем играть.

— Ты выступал в сезоне 21/22 за "Нижний Новгород". У тебя была дополнительная мотивация обыграть бывшую команду?

— Для меня дополнительная мотивация — каждая новая игра, потому что мы профессионалы, выходим на площадку, только для того, чтобы побеждать, вне зависимости от соперника.

— Летом 2024 года ты активировал опцию в контракте и продлился на сезон. Сейчас ходят слухи о том, что покинешь команду. Уже есть понимание, что будет дальше?

— Слухи — это всегда только слухи. На данный момент меня интересует завершить сезон, как игрок БК "Самара", а дальше я буду думать, смотреть. Предлагали ли мне новый контракт? Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Большая ли нагрузка играть практически весь матч?

— Безусловно, тяжело, но это же здорово, когда есть такая возможность проводить больше времени на площадке. Кто знал, что клуб попадет в такую ситуацию? Я думаю, мало кто знал.

— По твоему мнению, это самый памятный матч в сезон?

— Думаю, самый памятный — это домашняя победа над "Пармой", так как это была первая наша победа в сезоне после смены тренерского штаба и ухода игроков. А победа над "Пари НН" на втором месте.