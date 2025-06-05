Центровой Никита Зверев покидает "Самару"

Центровой Никита Зверев по истечении срока действия контракта покидает "Самару".

Зверев — настоящий ветеран самарского клуба: он присоединился к команде летом 2022 г. и все три сезона в Единой Лиге ВТБ был важной ее частью. И он же — автор исторических первых очков, набранных "Самарой" в элитном дивизионе.