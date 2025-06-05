Центровой Никита Зверев покидает "Самару"

Центровой Никита Зверев по истечении срока действия контракта покидает "Самару".
Зверев — настоящий ветеран самарского клуба: он присоединился к команде летом 2022 г. и все три сезона в Единой Лиге ВТБ был важной ее частью. И он же — автор исторических первых очков, набранных "Самарой" в элитном дивизионе.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!