БК "Самара" завершил сезон поражением от "Автодора"

В воскресенье, 13 апреля, БК "Самара" в последнем матче сезона на выезде уступил "Автодору" — 69:84, сообщает пресс-служба самарского клуба.

После четырех сыгранных минут гости отставали 0:10. Но после точных штрафных от Андрея Сопина дело в атаке постепенно наладилось. По одному трехочковому в цель отправили Виктор Кашин и Артем Пивцайкин, дважды издали был точен Андрей Сопин — самарцы устремились в погоню, и уже к концу стартового периода Егор Амосов и тот же Пивцайкин свели отставание к минимуму: 18:20.

А в самом начале второй четверти Артем Пивцайкин и Михаил Кулагин вывели самарскую команду вперед. Несколько минут соперники обменивались результативными выпадами, не раз сменяя друг друга в роли лидера. Еще за две с небольшим минуты до большого перерыва на табло значилось равенство: 35:35. И все же сил на концовку первой половины у хозяев осталось побольше: рывок — и 37:45 к перерыву.

Довольно быстро "Автодор" довел разницу до двузначных величин. Гости еще какое-то время усилиями Артема Пивцайкина, Андрея Сопина и Алексея Прохорова старались не отстать. И вновь саратовцы удачнее провели последние минуты четверти: 52:66 по итогам третьего периода.

Две подряд трехи от Андрея Сопина и Егора Амосова на старте заключительной десятиминутки вроде бы вселили в самарских болельщиков, без устали поддерживавших команду на трибунах, надежду на чудо. Но хозяева не собирались упускать инициативу. В середине четверти они выдали рывок 10:0: 60:78 не в пользу "Самары" за три с половиной минуты до сирены. "Самара" достойно отыграла концовку, но вырвать победу не смогла.