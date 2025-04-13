БК "Самара" завершил сезон поражением от "Автодора"

В воскресенье, 13 апреля, БК "Самара" в последнем матче сезона на выезде уступил "Автодору" — 69:84, сообщает пресс-служба самарского клуба.
После четырех сыгранных минут гости отставали 0:10. Но после точных штрафных от Андрея Сопина дело в атаке постепенно наладилось. По одному трехочковому в цель отправили Виктор Кашин и Артем Пивцайкин, дважды издали был точен Андрей Сопин — самарцы устремились в погоню, и уже к концу стартового периода Егор Амосов и тот же Пивцайкин свели отставание к минимуму: 18:20.
А в самом начале второй четверти Артем Пивцайкин и Михаил Кулагин вывели самарскую команду вперед. Несколько минут соперники обменивались результативными выпадами, не раз сменяя друг друга в роли лидера. Еще за две с небольшим минуты до большого перерыва на табло значилось равенство: 35:35. И все же сил на концовку первой половины у хозяев осталось побольше: рывок — и 37:45 к перерыву.
Довольно быстро "Автодор" довел разницу до двузначных величин. Гости еще какое-то время усилиями Артема Пивцайкина, Андрея Сопина и Алексея Прохорова старались не отстать. И вновь саратовцы удачнее провели последние минуты четверти: 52:66 по итогам третьего периода.
Две подряд трехи от Андрея Сопина и Егора Амосова на старте заключительной десятиминутки вроде бы вселили в самарских болельщиков, без устали поддерживавших команду на трибунах, надежду на чудо. Но хозяева не собирались упускать инициативу. В середине четверти они выдали рывок 10:0: 60:78 не в пользу "Самары" за три с половиной минуты до сирены. "Самара" достойно отыграла концовку, но вырвать победу не смогла.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!