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Баскетбол Спорт

БК "Самара" не смог обыграть "Астану" — 72:74

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 72:74 уступила "Астане".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Гости из Казахстана начали с рывка 7:0, американская связка Утоми+Старкс набрала 10 очков, а самарцы отвечали успешными бросками Платонова, Косякова и Сопина, но этого было мало и первая четверть закончилась — 16:24.

После двухминутного перерыва хозяева быстро активизировались и благодаря двум "трешкам" от Ильи Платонова и Глеба Голдырева, волжане отставали уже на 2 очка. Американское дуо вновь вывело гостей вперед, однако после дальнего попадания от Амосова и броска из-под кольца от Платонова за 4:21 до конца первой половины счет выровнялся — 29:29. В последней атаке Владислав Исаенко забрасывает трехочковый с сопротивлением, а Сопин со своей попытки промахнулся — 38:40.

В начале второй половины о себе дважды напомнил Никита Косяков. У подопечных Глеба Плотникова феерил Григорий Мотовилов. Команды трижды выравнивали счет в матче, но в концовке благодаря броску Ти Джей Старкса гости вышли вперед — 54:56.

Заключительная десятиминутке началась с "трешки" от Ильи Платонова — 57:56. Хозяева часто теряли мяч, чем пользовались баскетболисты "Астаны". Игра напоминала качели, сначала игроки Владислава Коновалова выходили вперед, затем гости быстро отыгрывались. Егор Амосов после долгой атаки все-таки остается один и забрасывает трехочковый — 64:61. За 30 секунд до конца Виктор Кашин имел возможность вывести свою команду вперед, мяч покидает паркет, в игру входит система видеоповторов, владение "Самары", но хозяева шансом не пользуются, как и гости. Атака подопечных Глеба Плотникова, фолят самарцы и Даниэль Утоми реализует два штрафных броска — 72:74.

Для "Астаны" эта победа стала второй над "Самарой" в нынешнем сезоне.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин (21 очко), а Никита Косяков, Егор Амосов и Илья Платонов (по 12 очков). У гостей эффективными были Даниил Походяев (18 очка), Даниэл Утоми (13 очков), Ти Джей Старкс (12 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 6 апреля на домашнем паркете. Соперником станет "Пари НН".

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