БК "Самара" не смог обыграть "Астану" — 72:74

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 72:74 уступила "Астане".
Гости из Казахстана начали с рывка 7:0, американская связка Утоми+Старкс набрала 10 очков, а самарцы отвечали успешными бросками Платонова, Косякова и Сопина, но этого было мало и первая четверть закончилась — 16:24.
После двухминутного перерыва хозяева быстро активизировались и благодаря двум "трешкам" от Ильи Платонова и Глеба Голдырева, волжане отставали уже на 2 очка. Американское дуо вновь вывело гостей вперед, однако после дальнего попадания от Амосова и броска из-под кольца от Платонова за 4:21 до конца первой половины счет выровнялся — 29:29. В последней атаке Владислав Исаенко забрасывает трехочковый с сопротивлением, а Сопин со своей попытки промахнулся — 38:40.
В начале второй половины о себе дважды напомнил Никита Косяков. У подопечных Глеба Плотникова феерил Григорий Мотовилов. Команды трижды выравнивали счет в матче, но в концовке благодаря броску Ти Джей Старкса гости вышли вперед — 54:56.
Заключительная десятиминутке началась с "трешки" от Ильи Платонова — 57:56. Хозяева часто теряли мяч, чем пользовались баскетболисты "Астаны". Игра напоминала качели, сначала игроки Владислава Коновалова выходили вперед, затем гости быстро отыгрывались. Егор Амосов после долгой атаки все-таки остается один и забрасывает трехочковый — 64:61. За 30 секунд до конца Виктор Кашин имел возможность вывести свою команду вперед, мяч покидает паркет, в игру входит система видеоповторов, владение "Самары", но хозяева шансом не пользуются, как и гости. Атака подопечных Глеба Плотникова, фолят самарцы и Даниэль Утоми реализует два штрафных броска — 72:74.
Для "Астаны" эта победа стала второй над "Самарой" в нынешнем сезоне.
Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин (21 очко), а Никита Косяков, Егор Амосов и Илья Платонов (по 12 очков). У гостей эффективными были Даниил Походяев (18 очка), Даниэл Утоми (13 очков), Ти Джей Старкс (12 очков).
Следующий матч БК "Самара" проведет 6 апреля на домашнем паркете. Соперником станет "Пари НН".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!