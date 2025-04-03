БК "Самара" в выездном матче уступил ЦСКА

В среду, 2 апреля, БК "Самара" в выездном матче Единой Лиги ВТБ уступил ЦСКА — 66:103, сообщает пресс-служба волжан.

Всего одно попадание с игры за первые семь минут — это был данк от Данилы Слеткова — и 3:19. Концовку стартового периода гости провели активнее, набранными очками отметился Михаил Кулагин. Четверть самарцы завершили с заметным отставанием (12:26). Вторую гости открыли красивейшим данком от Алексея Прохорова. Чуть позже данком отметился и Егор Амосов. А Михаил Кулагин отправил в цель две трехи. Несмотря на растущую разницу, самарцы оставались в игре.

Большую часть третьего периода самарское нападение работало с перебоями. И только за полторы минуты до завершения четверти трехи забили Андрей Сопин и Михаил Кулагин, еще один данк отправил в корзину Алексей Прохоров и баззер — Сопин. Перед заключительной десятиминуткой счет был 49:81. Но и ее самарцы начали с нескольких минут "тишины". Хозяева, уверенно контролируя игру, спокойно довели ее до дежурной победы.

66:103 — поражение "Самары".

Следующий матч, последний домашний в нынешнем сезоне, "Самара" проведет 6 апреля с "Пари НН".