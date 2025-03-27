16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владислав Коновалов: "Мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно" БК "Самара" не смог обыграть "Астану" — 72:74 "Самара" уступила "Пари НН" - 45:85 БК "Самара" проиграл "Локомотиву-Кубань" — 46:100 БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ уступил МБА-МАИ

Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Астаны" (72:74) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов объяснил, почему команда проиграла аутсайдеру чемпионата, а также ответил на вопрос, нужна ли ей

"На сегодняшний день испытываем некоторые трудности с составом, мелкие травмы выбивают наших основных игроков, а молодежь, понятно, пока уступает физически сопернику по габаритам. С этим приходится бороться, придумывать какие-то принципы защиты, чтобы не уступать в "краске" и на периметре, хорошо защищаться против боллхендеров соперника. 

Мы вернулись в игру, я рад, что мы ближе ко второй четверти смогли нащупать свою игру. Вернулись, забили, нашли эти свободные атаки… В концовке, наверное, можно было чуть лучше реализовать из-под кольца, но мы тратили много сил в защите, и не хватило нашего основного центрового Сопина на реализации в концовке… Но все подсели физически, такой темп игры… Хотя я доволен, мы реализовали много атак, вновь зашли в концовку. 

И это было мое решение: бросать на победу, не проходить. И последнюю атаку "Астаны" мы терпели, готовили соперника на последнюю атаку, не собираясь фолить: мы до этого отбились в трех атаках, сыграв хорошо на изоляциях и сменах. И защита нам удалась, но мяч задел ногу, и владение вновь досталось "Астане". А так, еще полторы секунды — и мяч был бы наш…", — объяснил тренер самарцев.

Помимо этого, Владислав Коновалов ответил на вопрос, нужна ли команде эмоциональная встряска после серии из десяти поражений: "Я могу многое сказать, но не хочу, так как мы и сами себе можем устроить встряску. Попытки помочь самарскому баскетболу есть, насколько я знаю. Понятно, такой этап у клуба сложный, встряхнуть игроков тем, что мы проигрываем — эти поражения считаны. Мы не хотим быть нищими в спорте, мы хотим быть бойцами. Опять так совпало, что перед "Астаной" на выезде у меня был разговор с командой, когда вышел слух о "банкротстве". Вчера тоже ребята пришли, пришлось поработать над настроем. Я считаю, мы команду встряхнули, да, если по результату матча — мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно, по крайней мере, выполняя установки," — подытожил Коновалов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6