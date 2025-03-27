Владислав Коновалов: "Мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно"

После поражения от "Астаны" (72:74) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов объяснил, почему команда проиграла аутсайдеру чемпионата, а также ответил на вопрос, нужна ли ей

"На сегодняшний день испытываем некоторые трудности с составом, мелкие травмы выбивают наших основных игроков, а молодежь, понятно, пока уступает физически сопернику по габаритам. С этим приходится бороться, придумывать какие-то принципы защиты, чтобы не уступать в "краске" и на периметре, хорошо защищаться против боллхендеров соперника.

Мы вернулись в игру, я рад, что мы ближе ко второй четверти смогли нащупать свою игру. Вернулись, забили, нашли эти свободные атаки… В концовке, наверное, можно было чуть лучше реализовать из-под кольца, но мы тратили много сил в защите, и не хватило нашего основного центрового Сопина на реализации в концовке… Но все подсели физически, такой темп игры… Хотя я доволен, мы реализовали много атак, вновь зашли в концовку.

И это было мое решение: бросать на победу, не проходить. И последнюю атаку "Астаны" мы терпели, готовили соперника на последнюю атаку, не собираясь фолить: мы до этого отбились в трех атаках, сыграв хорошо на изоляциях и сменах. И защита нам удалась, но мяч задел ногу, и владение вновь досталось "Астане". А так, еще полторы секунды — и мяч был бы наш…", — объяснил тренер самарцев.

Помимо этого, Владислав Коновалов ответил на вопрос, нужна ли команде эмоциональная встряска после серии из десяти поражений: "Я могу многое сказать, но не хочу, так как мы и сами себе можем устроить встряску. Попытки помочь самарскому баскетболу есть, насколько я знаю. Понятно, такой этап у клуба сложный, встряхнуть игроков тем, что мы проигрываем — эти поражения считаны. Мы не хотим быть нищими в спорте, мы хотим быть бойцами. Опять так совпало, что перед "Астаной" на выезде у меня был разговор с командой, когда вышел слух о "банкротстве". Вчера тоже ребята пришли, пришлось поработать над настроем. Я считаю, мы команду встряхнули, да, если по результату матча — мы сегодня не победили, но мы смотрелись достойно, по крайней мере, выполняя установки," — подытожил Коновалов.



