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Баскетбол Спорт

БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ уступил МБА-МАИ

МОСКВА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 марта, БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Москве уступил МБА-МАИ — 60:99, сообщает пресс-служба волжан.

Не лучшее начало матча получилось у самарцев: 6:19 после шести сыгранных минут. Трехи от Андрея Сопина и Егора Амосова и два подряд попадания от Ильи Платонова взбодрили игру, но после первого периода москвичи все еще были заметно впереди: 17:26. Второй четверти самарская команда открыла попаданием Никиты Косякова, но затем за семь минут добыла лишь 3 очка, тогда как хозяева — 13. Результативный проход Владислава Карпова и "2+1" от Глеба Голдырева ситуации не изменили: 27:44 к большому перерыву.

Никита Косяков продолжил терроризировать защиту москвичей и в третьей четверти, не упуская возможности вколотить сверху (9 очков за период). Но хозяева находились с ответом на каждый удачный момент от "Самары", продолжая наращивать свое преимущество: 47:71 перед заключительной десятиминуткой. Косяков в итоге стал самым результативным игроком матча в составе нашей команды, но ни его снайперские подвиги, ни поддержка партнеров не помогли остановить натиск хозяев, которые были ощутимо сильнее в каждом из четырех периодов.

60:99 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 12 марта в Краснодаре.

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