Звёзды отечественного баскетбола проведут мастер-классы в рамках суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

С 23 по 25 апреля в Самарской области пройдут семь мастер-классов в рамках суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Это рекордное количество мастер-классов в рамках главного старта сезона за всю историю спортивного проекта, который с 2007 года реализуется при поддержке компании "Т Плюс".

Свои знания и опыт юным баскетболистам передадут олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призёры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. Помимо областной столицы они посетят железнодорожную станцию Клявлино, посёлок Рощинский, сёла Хрящёвка и Новосемейкино.

Финальные игры сезона среди команд девушек и юношей пройдут 26 апреля в Универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а). Матчи стартуют в 12:30.

В этот день для зрителей и участников будет работать фан-зона: магазин брендовой одежды Kesmagaz, игра корнхол, баскетбольный тир, NBA 2K24, а также выступит кавер-группа Blackberry и пройдёт автограф-сессия с легендами баскетбола. Завершит главный старт сезона торжественная церемония награждения и концерт хедлайнера суперфинала — финалиста популярного проекта "Голос" Антона Токарева.

Расписание мастер-классов по баскетболу в Самарской области:

23 апреля (среда)

Клявлинский район, ж/д станция Клявлино, ул. Ленина, 4б (спорткомплекс)

Начало: 11:00

Наставники: Мария Степанова, Ольга Артешина

Самара, ул. Коммунистическая, 25 (школа № 148)

Начало: 11:00

Наставники: Наталья Водопьянова, Светлана Антипова

Волжский район, пгт Рощинский, 25б (СБ "Черноречье")

Начало: 17:00

Наставники: Светлана Антипова, Никита Косяков из БК "Самара"

24 апреля (четверг)

Самара, ул. Димитрова, 17 (гимназия № 1)

Начало: 11:00

Наставники: Сергей Моня, Наталья Водопьянова, Виталий Фридзон

Красноярский район, пгт Новосемейкино, ул. Мира, 2 (СОШ)

Начало: 11:30

Наставники: Мария Степанова, Ольга Артешина

Ставропольский район, с. Хрящёвка, ул. Полевая, 7/1 (лицей)

Начало: 12:30

Наставники: Алексей Саврасенко, Светлана Антипова

25 апреля (пятница)

Самара, ул. Чернореченская, 67 (СОШ № 25)

Начало: 10:00

Наставники: Алексей Саврасенко, Сергей Моня