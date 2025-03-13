БК "Самара" проиграл "Локомотиву-Кубань" — 46:100

"Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Краснодаре уступила "Локомотиву-Кубань" — 46:100.

Команды не сыграли и двух минут — а самарцы уже уступали 0:9. Андрей Сопин отправил в цель треху, через полторы минуты точен издали был и Виктор Кашин — но затем хозяева выдали рывок 14:0, завершив стартовый период с солидными 25 очками задела: 9:34. Во второй четверти дела в атаке у нашей команды пошли пободрее. Солировали Андрей Сопин и Илья Платонов, набравшие 14 очков на двоих (из 16 командных). Но и краснодарцы оборотов не сбавляли, все увеличивая и увеличивая разницу: 25:61 к большому перерыву.

В третьем периоде первых очков от нашей команды пришлось ждать почти четыре минуты. Но и после фирменного данка от Никиты Косякова ситуация принципиально не изменилась: краснодарцы без видимого напряжения контролировали игру, держа разницу в плюс-минус 40 очков. Еще один "сухой" отрезок, на этот раз в пять минут, самарцы выдали в заключительной четверти. Выдав пару неплохих моментов в концовке, гости все же не избежали крупного поражения.

46:100 — поражение "Самары".