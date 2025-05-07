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Баскетбол Спорт

Команды Самарской области примут участие в суперфиналах турнира ПФО по баскетболу 3×3 в Перми

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 и 17 мая в Перми состоятся два суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3. Будут определены лучшие баскетболисты округа среди команд обучающихся общеобразовательных организаций и команд обучающихся профессиональных образовательных организаций. Турнир ПФО по баскетболу 3×3 проходит под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области

В суперфиналах примут участие 56 команд — около 300 юных баскетболистов из всех регионов округа. Матчи примет новый спортивный комплекс "Энергия", возведенный в 2024 году при софинансировании национальных проектов России.

Самарскую область в суперфинале представят 4 команды. Среди школьников это команда юношей из "Образовательного центра" имени 81-го гвардейского мотострелкового полка поселка Рощинский Волжского района: Иван Фомичев, Матвей Фомичев, Иван Сковородко, Дмитрий Печерин и тренер Снежана Старчикова. Команда девушек из Самарской области — баскетболистки средней школы № 10 "Образовательный центр ЛИК" из Отрадного: София Зенова, Полина Филиппова, Мария Сомова, Олеся Дувалкина под руководством тренера Марии Ковинько.

Также Самарскую область будут представлять обучающиеся профессиональных образовательных организаций: студенты Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева: Георгий Рузаев, Тимофей Мохов, Дмитрий Долганов, Иван Лезин и тренер Игорь Кандаловский и студентки Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной: Ангелина Финагенова, Ирина Киселева, Анастасия Козлова, Дарья Краснова и их наставник Юлия Симакова.

Во вторник, 6 мая, в Перми состоялась процедура жеребьевки группового этапа суперфиналов с участием олимпийской чемпионки по баскетболу Светланы Антиповой, которая недавно гостила в Самаре на финальных играх школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет".

По результатам жеребьевки школьная команда девушек из Отрадного сыграет в группе D с командами из республик Удмуртия и Мордовия и Ульяновской области. Школьники из Рощинского сразятся в группе С с соперниками из республик Башкортостан и Татарстан и Пензенской области.

Студентки колледжа им. Н.Ляпиной попали в группу А, где им будут противостоять соперницы из Ульяновской и Пензенской области. Студенты колледжа им. П.Мачнева также в группе А встретятся с баскетболистами из Мордовии и Пермского края.

По результатам группового этапа определятся команды, которые продолжат борьбу за медали турнира ПФО по баскетболу 3×3. Все предварительные матчи и плей-офф будут сыграны в течение двух дней — 16 и 17 мая.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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