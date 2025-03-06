Команды СамГТУ и ПривГУПС представят Самарскую область на турнире ПФО по баскетболу 3×3 среди вузов

В Самаре, в "МТЛ Арене", прошли областные соревнования по баскетболу 3×3 среди команд юношей и девушек — студентов вузов, посвященные 80-летию Победы. Турнир был организован Федерацией баскетбола Самарской области при поддержке министерства спорта и "Организационного центра спортивных мероприятий".

Открыла соревнования министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она напомнила, что команды Самарской области — женская команда СамГТУ и мужская команда Самарского университета — являются победителями и призерами прошлогоднего турнира ПФО по баскетболу 3×3 среди студентов.

"Желаю участникам соревнований успехов в достижении тех целей, которые они перед собой ставят. У команд Самарской области уже есть опыт побед на турнире ПФО по баскетболу 3×3, который мы высоко ценим. Эти успехи не были случайными: баскетбол является базовым видом спорта для нашего региона, мы проводим множество профессиональных и любительских турниров, в том числе среди студентов. Развитие студенческого спорта, популяризация активного образа жизни среди этой категории населения — это залог формирования здорового поколения и увеличения продолжительности жизни населения нашей страны", — отметила министр спорта Самарской области.

В областных соревнованиях по баскетболу 3×3 среди студентов в этом году приняли участие 13 команд — семь мужских и шесть женских.

"Баскетбол — это динамичный, захватывающий вид спорта с непредсказуемыми результатами. Это движение и эмоции — то, что нужно студентам, — поделился тренер женской сборной Самарского государственного социально-педагогического университета Илья Быков. — В нашем вузе баскетболом регулярно занимаются около 20 девчонок: на 90% это студентки спортивного факультета, но есть и студенты физмата, и будущие учителя начальных классов. К нам записываются даже абитуриенты, чтобы проявить себя и затем попасть в состав команды".

Тренер женской и мужской команды Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Алексей Королев рассказал, что у его подопечных это первые официальные соревнования — в составах команд выступают в основном первокурсники. "Интерес к тренировкам большой, у ребят есть желание играть и тренироваться. Жаль, что не всегда получается совместить расписание тренировок с занятиями. Баскетбол, на мой взгляд, лучшая игра с мячом — молодежная, агрессивная, быстрая. А главное, доступная — для стритбола достаточно одного кольца. Мы проводим тренировки в парке Гагарина, и мне приятно видеть, что баскетбольные площадки в нашем городе никогда не пустуют: постоянно кто-то играет и тренируется".

На региональном этапе студенческие команды разыграли групповой турнир, затем были сформированы пары полуфиналистов и состоялись матчи за медали. По результатам розыгрыша победителями и призерами среди мужских команд стали:

1. Приволжский государственный университет путей сообщения (ПривГУПС);

2. Самарский университет им. академика Королева (Самарский университет);

3. Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ);

Среди женских команд сборная СамГТУ подтвердила, что, как и год назад, является сильнейшей в регионе.

1. Самарский государственный технический университет (СамГТУ).

2. Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ).

3. Самарский государственный экономический университет (СГЭУ).

Команды-победительницы станут участниками окружного этапа турнира ПФО по баскетболу 3×3 среди студентов вузов — общественного проекта под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Соревнования состоятся в Нижнем Новгороде в начале апреля.