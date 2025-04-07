16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Кулагин: "Я не буду отвечать на вопрос о новом контракте" Владислав Коновалов: "Заряд на победу чувствовался с самого начала дня" БК "Самара" обыграла "Пари НН" в заключительном домашнем матче — 91:87 Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3×3 БК "Самара" в выездном матче уступил ЦСКА

Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Заряд на победу чувствовался с самого начала дня"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над "Пари НН" (91:87) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также оценил, насколько возможно бороться команде без легионеров за высокие места:

"Начну со слов поздравлений нашим болельщикам: воскресенье, вечерний матч — но они пришли нас поддержать. Заряд на победу у меня сегодня чувствовался с самого начала дня. Как только я зашел в раздевалку, сказал: "Мы сегодня выиграем!". Это была первая моя установка — и ребята выполнили ее на все 100%.

Хочу поздравить весь клуб, который сейчас старается. Прекрасный матч! То, что я пропагандирую: легкий, бежать, как я сказал, дышите баскетболом, наслаждайтесь! Играйте быстро, легко, атакуйте. Это количество атак с периметра, минимальное количество потерь…

Проиграли подбор, но это заслуженно: мы много менялись, и промахи под кольцом соперник реализовывал за счет высокого ростера. Зато мы удлиняли гостям атаки. Наши гарды бились просто в кровь. Пивцайкин вышел на короткое время — и вообще не давал Карпенкову получать мяч.

Не хотелось упускать эту победу, дожали, дотерпели. Могли бы, наверное, без нервозности закончить, но для зрителей каждый момент был интересен. И мы даже сохранили один тайм-аут! Ребята знают, что делать, они растут как игроки, это мне нравится.

Этапность высоких мест достигается каким-то периодом, быть стабильным клубом — тоже нужно время. Есть примеры: раньше это была "Парма", есть МБА-МАИ, "Енисей" — крепкая команда. Нужно время, чтобы игроки выросли на почве большего доверия. Мы терпим и доверяем — а у них уважение к нам за то, что мы даем им играть. Когда это сочетается, команда может достичь хороших успехов. Но молодые игроки должны почувствовать, что они нужны команде, тогда они и растут быстрее.

Сломался Косяков, но он уже на виду, Амосов сейчас получил то время, которое ему нужно, Пивцайкин прекрасно себя реализует, Прохоров моментами хорош, еще есть Шувакин, Швечихин, Мартынов — целая плеяда игроков, которым нужно время".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4