Владислав Коновалов: "Заряд на победу чувствовался с самого начала дня"

После победы над "Пари НН" (91:87) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также оценил, насколько возможно бороться команде без легионеров за высокие места:

"Начну со слов поздравлений нашим болельщикам: воскресенье, вечерний матч — но они пришли нас поддержать. Заряд на победу у меня сегодня чувствовался с самого начала дня. Как только я зашел в раздевалку, сказал: "Мы сегодня выиграем!". Это была первая моя установка — и ребята выполнили ее на все 100%.

Хочу поздравить весь клуб, который сейчас старается. Прекрасный матч! То, что я пропагандирую: легкий, бежать, как я сказал, дышите баскетболом, наслаждайтесь! Играйте быстро, легко, атакуйте. Это количество атак с периметра, минимальное количество потерь…

Проиграли подбор, но это заслуженно: мы много менялись, и промахи под кольцом соперник реализовывал за счет высокого ростера. Зато мы удлиняли гостям атаки. Наши гарды бились просто в кровь. Пивцайкин вышел на короткое время — и вообще не давал Карпенкову получать мяч.

Не хотелось упускать эту победу, дожали, дотерпели. Могли бы, наверное, без нервозности закончить, но для зрителей каждый момент был интересен. И мы даже сохранили один тайм-аут! Ребята знают, что делать, они растут как игроки, это мне нравится.

Этапность высоких мест достигается каким-то периодом, быть стабильным клубом — тоже нужно время. Есть примеры: раньше это была "Парма", есть МБА-МАИ, "Енисей" — крепкая команда. Нужно время, чтобы игроки выросли на почве большего доверия. Мы терпим и доверяем — а у них уважение к нам за то, что мы даем им играть. Когда это сочетается, команда может достичь хороших успехов. Но молодые игроки должны почувствовать, что они нужны команде, тогда они и растут быстрее.

Сломался Косяков, но он уже на виду, Амосов сейчас получил то время, которое ему нужно, Пивцайкин прекрасно себя реализует, Прохоров моментами хорош, еще есть Шувакин, Швечихин, Мартынов — целая плеяда игроков, которым нужно время".