"Тольяттиазот" стал чемпионом автограда по баскетболу и победителем отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

Команда "Тольяттиазот" заняла первое место в городском чемпионате по баскетболу сезона 2024–2025 годов. Победой предприятия в общекомандном зачете завершилась и межотраслевая спартакиада Росхимпрофсоюза Самарской области.
Чемпионат по баскетболу, в котором приняли участие пять сборных Тольятти, стартовал в декабре 2024 года. "Тольяттиазот" выиграл все 15 матчей соревнований. В финале городского первенства корпоративная команда предприятия встретилась с баскетбольным клубом "Ювента 2008". Игра закончилась со счетом 80:64 в пользу ТОАЗа.
В пятерку лучших игроков чемпионата вошли операторы дистанционного пульта управления производства карбамида № 08К Данила Носачев и Виктор Гусев.
В ближайшее время состоятся еще две решающие игры: команда предприятия по баскетболу выступит в финале четырех турнира рангом выше — чемпионата Самарской области, а также в финале Приволжского федерального округа. Все игры пройдут в июне.
В рамках отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области соревнования прошли по семи видам спорта: футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол. В них приняли участие крупнейшие химические предприятия региона, включая "Кристу" из Сызрани и "Промсинтез" из Чапаевска.
"Тольяттиазот" представляли 33 спортсмена, которые оказались в тройке призеров по каждой дисциплине. Результат сотрудников предприятия позволил ТОАЗу стать лидером в общекомандном зачете спартакиады.
В череде спортивных соревнований отличилась и волейбольная команда "Тольяттиазот", которая завоевала первое место в городском турнире, обыграв пять сборных соперников.
"В компании ориентированы на здоровый образ жизни и мотивацию коллектива для занятий различными видами спорта. Упорные тренировки, командный дух и активный совместный досуг сотрудников — это формула спортивных побед "Тольяттиазота". Чувство взаимовыручки помогает добиваться производственных успехов и ставить новые рекорды", — прокомментировала результаты соревнований директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.