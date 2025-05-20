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Спорт

"Тольяттиазот" стал чемпионом автограда по баскетболу и победителем отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Тольяттиазот" заняла первое место в городском чемпионате по баскетболу сезона 2024–2025 годов. Победой предприятия в общекомандном зачете завершилась и межотраслевая спартакиада Росхимпрофсоюза Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Чемпионат по баскетболу, в котором приняли участие пять сборных Тольятти, стартовал в декабре 2024 года. "Тольяттиазот" выиграл все 15 матчей соревнований. В финале городского первенства корпоративная команда предприятия встретилась с баскетбольным клубом "Ювента 2008". Игра закончилась со счетом 80:64 в пользу ТОАЗа.

В пятерку лучших игроков чемпионата вошли операторы дистанционного пульта управления производства карбамида № 08К Данила Носачев и Виктор Гусев.

В ближайшее время состоятся еще две решающие игры: команда предприятия по баскетболу выступит в финале четырех турнира рангом выше — чемпионата Самарской области, а также в финале Приволжского федерального округа. Все игры пройдут в июне.

В рамках отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области соревнования прошли по семи видам спорта: футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол. В них приняли участие крупнейшие химические предприятия региона, включая "Кристу" из Сызрани и "Промсинтез" из Чапаевска.

"Тольяттиазот" представляли 33 спортсмена, которые оказались в тройке призеров по каждой дисциплине. Результат сотрудников предприятия позволил ТОАЗу стать лидером в общекомандном зачете спартакиады.

В череде спортивных соревнований отличилась и волейбольная команда "Тольяттиазот", которая завоевала первое место в городском турнире, обыграв пять сборных соперников.

"В компании ориентированы на здоровый образ жизни и мотивацию коллектива для занятий различными видами спорта. Упорные тренировки, командный дух и активный совместный досуг сотрудников — это формула спортивных побед "Тольяттиазота". Чувство взаимовыручки помогает добиваться производственных успехов и ставить новые рекорды", — прокомментировала результаты соревнований директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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