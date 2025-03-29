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Баскетбол Спорт

"Самара" уступила "ПАРМЕ" в матче Единой лиги ВТБ

ПЕРМЬ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 марта, БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Перми уступил "ПАРМЕ" — 69:105, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: БК Самара

3:2 после обмена атаками в дебюте поединка — благодаря трехе от Ильи Платонова самарцы повели в счете. Но, увы, на совсем короткий отрезок времени. Уже после трех сыгранных минут наша команда заметно отстала: 3:13. И хотя Илья Платонов и Егор Амосов выдали залп из двух дальних попаданий подряд, разница в счете только росла. Пермяки уж слишком вольготно себя чувствовали в нападении, набрав за первый период 35 очков, еще 28 — за второй, 25 очков хозяева добавили в третьей десятиминутке.

"Самара" отвечала отдельными "вспышками". Так, на старте четвертой четверти Владислав Карпов за минуту набрал 7 очков — столько же, сколько за четыре предыдущих матча. В итоге Владислав обновил свой личный снайперский рекорд в матчах Единой Лиги ВТБ: 10 очков. Самый результативный свой матч после возвращения провел и Илья Платонов, настрелявший 14 очков. Порадовал публику фирменными блокшотами Данила Слетков. Но по-прежнему ограниченная ротация (в матче из-за повреждений не смогли сыграть Данила Чикарев и Глеб Голдырев) не позволила нашей команде рассчитывать на что-то большее, чем отдельно взятая выигранная десятиминутка.

69:105 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 2 апреля в Москве против ЦСКА.

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