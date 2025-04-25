В Самарской области проходят мастер-классы звёзд отечественного баскетбола

В рамках Суперфинала Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области проходят мастер-классы олимпийских призёров, чемпионов мира и Европы по баскетболу. На данный момент уже состоялись шесть встреч легенд спорта со школьниками из Самары, Клявлино, Рощинского, Новосемейкино и Хрящёвки.
В гости к юным баскетболистам пришли олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призёры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. В ходе мастер-классов опытные наставники поделились секретами командного взаимодействия и техники ведения мяча, а также ответили на вопросы школьников. В заключение каждого мероприятия ребят ждала автограф-сессия и памятные сувениры от ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".
"Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" даёт детям, увлечённым баскетболом, возможность реализовать себя в этом виде спорта. Мне всегда очень приятно встречать ребят, которые ещё вчера приходили на мои мастер-классы, а уже сегодня в финале Первенства России или Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" борются за звание лучших в стране. Это вдохновляет меня на дальнейшую популяризацию лучшей игры с мячом", — поделилась впечатлениями спортивный директор Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Водопьянова.
Заключительный мастер-класс пройдёт завтра, 25 апреля, в 10:00 в самарской школе № 25. Наставниками для школьников выступят Алексей Саврасенко и Сергей Моня.
Напомним, что 26 апреля в универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры среди школьников, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное). Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие! Ознакомиться с программой игр можно на официальном сайте Лиги https://kes-basket.ru/.
О ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является Группа "Т Плюс", входящая в состав Группы компаний "Ренова". Группа "Т Плюс" — крупнейшая частная энергетическая компания России. Партнёром ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" является Министерство спорта РФ.
ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" признана организацией, оказывающей общественно полезные услуги. Лига ежегодно принимает участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Проект, реализованный в сезоне 2022–2023 гг., вошёл в ТОП-100 социальных проектов Фонда президентских грантов.
Основными целями проекта являются: пропаганда здорового образа жизни среди школьников; создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных команд; улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций; популяризация баскетбола; привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; организация систематизированного соревновательного процесса в течение учебного года.