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Баскетбол Спорт

В Самарской области проходят мастер-классы звёзд отечественного баскетбола

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Суперфинала Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области проходят мастер-классы олимпийских призёров, чемпионов мира и Европы по баскетболу. На данный момент уже состоялись шесть встреч легенд спорта со школьниками из Самары, Клявлино, Рощинского, Новосемейкино и Хрящёвки.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В гости к юным баскетболистам пришли олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призёры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. В ходе мастер-классов опытные наставники поделились секретами командного взаимодействия и техники ведения мяча, а также ответили на вопросы школьников. В заключение каждого мероприятия ребят ждала автограф-сессия и памятные сувениры от ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".

"Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" даёт детям, увлечённым баскетболом, возможность реализовать себя в этом виде спорта. Мне всегда очень приятно встречать ребят, которые ещё вчера приходили на мои мастер-классы, а уже сегодня в финале Первенства России или Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" борются за звание лучших в стране. Это вдохновляет меня на дальнейшую популяризацию лучшей игры с мячом", — поделилась впечатлениями спортивный директор Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Водопьянова.

Заключительный мастер-класс пройдёт завтра, 25 апреля, в 10:00 в самарской школе № 25. Наставниками для школьников выступят Алексей Саврасенко и Сергей Моня.

Напомним, что 26 апреля в универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры среди школьников, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное). Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие! Ознакомиться с программой игр можно на официальном сайте Лиги https://kes-basket.ru/.

О ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является Группа "Т Плюс", входящая в состав Группы компаний "Ренова". Группа "Т Плюс" — крупнейшая частная энергетическая компания России. Партнёром ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" является Министерство спорта РФ.

ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" признана организацией, оказывающей общественно полезные услуги. Лига ежегодно принимает участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Проект, реализованный в сезоне 2022–2023 гг., вошёл в ТОП-100 социальных проектов Фонда президентских грантов.
Основными целями проекта являются: пропаганда здорового образа жизни среди школьников; создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных команд; улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций; популяризация баскетбола; привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; организация систематизированного соревновательного процесса в течение учебного года.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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