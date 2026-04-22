Ветеран СВО и участник "Школы Героев" обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области

Участник регионального проекта "Школа героев" Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения своего проекта.

В настоящее время ветеран специальной военной операции проходит стажировку в Минпромторге Самарской области. Специалисты министерства знакомят его с деятельностью и структурой органа исполнительной власти, а также консультируют по возникающим вопросам.

"Школа героев" — региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". "Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии", — ранее подчеркивал глава региона.

На встрече Валерий Кирдяпкин подробно представил проект "Развитие Регионального центра компетенций" для повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях Самарской области. Основная идея проекта — создание на базе РЦК "Лаборатории оценки и реализации потенциала автоматизации и роботизации производств" как "единого окна" для предприятий. Это обеспечит объективную оценку потенциала, разработку дорожной карты, подбор технологий и полное сопровождение — от аудита до ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

"В Самарской области предприятия сталкиваются с барьерами: отсутствием координации, сложностями поиска поставщиков, рисками без экспертизы и дефицитом кадров. Автоматизация — ключ к сохранению производства в условиях демографической ямы", — отметил Валерий Кирдяпкин.

Президент Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме заявил о необходимости повышения автоматизации производств, а федеральный проект "Развитие промышленной робототехники" ставит цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.

"Проекты Валерия Викторовича демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять опыт для решения важных задач. Мы окажем поддержку для их реализации, что внесет вклад в развитие промышленности Самарской области", — подчеркнул Денис Гурков по итогам встречи.