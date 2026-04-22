Ветеран СВО и участник "Школы Героев" обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области

Ветеран СВО и участник "Школы Героев" обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области

Участник регионального проекта "Школа героев" Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения своего проекта.

В настоящее время ветеран специальной военной операции проходит стажировку в Минпромторге Самарской области. Специалисты министерства знакомят его с деятельностью и структурой органа исполнительной власти, а также консультируют по возникающим вопросам.

"Школа героев" — региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". "Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии", — ранее подчеркивал глава региона.

На встрече Валерий Кирдяпкин подробно представил проект "Развитие Регионального центра компетенций" для повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях Самарской области. Основная идея проекта — создание на базе РЦК "Лаборатории оценки и реализации потенциала автоматизации и роботизации производств" как "единого окна" для предприятий. Это обеспечит объективную оценку потенциала, разработку дорожной карты, подбор технологий и полное сопровождение — от аудита до ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

"В Самарской области предприятия сталкиваются с барьерами: отсутствием координации, сложностями поиска поставщиков, рисками без экспертизы и дефицитом кадров. Автоматизация — ключ к сохранению производства в условиях демографической ямы", — отметил Валерий Кирдяпкин.

Президент Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме заявил о необходимости повышения автоматизации производств, а федеральный проект "Развитие промышленной робототехники" ставит цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.

"Проекты Валерия Викторовича демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять опыт для решения важных задач. Мы окажем поддержку для их реализации, что внесет вклад в развитие промышленности Самарской области", — подчеркнул Денис Гурков по итогам встречи.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

