Ветеран СВО и участник "Школы Героев" обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области

Участник регионального проекта "Школа героев" Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения своего проекта.
В настоящее время ветеран специальной военной операции проходит стажировку в Минпромторге Самарской области. Специалисты министерства знакомят его с деятельностью и структурой органа исполнительной власти, а также консультируют по возникающим вопросам.
"Школа героев" — региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". "Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии", — ранее подчеркивал глава региона.
На встрече Валерий Кирдяпкин подробно представил проект "Развитие Регионального центра компетенций" для повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях Самарской области. Основная идея проекта — создание на базе РЦК "Лаборатории оценки и реализации потенциала автоматизации и роботизации производств" как "единого окна" для предприятий. Это обеспечит объективную оценку потенциала, разработку дорожной карты, подбор технологий и полное сопровождение — от аудита до ввода в эксплуатацию и обучения персонала.
"В Самарской области предприятия сталкиваются с барьерами: отсутствием координации, сложностями поиска поставщиков, рисками без экспертизы и дефицитом кадров. Автоматизация — ключ к сохранению производства в условиях демографической ямы", — отметил Валерий Кирдяпкин.
Президент Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме заявил о необходимости повышения автоматизации производств, а федеральный проект "Развитие промышленной робототехники" ставит цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.
"Проекты Валерия Викторовича демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять опыт для решения важных задач. Мы окажем поддержку для их реализации, что внесет вклад в развитие промышленности Самарской области", — подчеркнул Денис Гурков по итогам встречи.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет