Выходные в Самарской области будут холодными и дождливыми

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 24 апреля, синоптики объявили желтый уровень опасности в Самарской области. По прогнозам ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами грозы. Выходные будут дождливыми, днем воздух прогреется всего до +10-13°C.

В пятницу, 24 апреля, в Самаре облачно, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер южный, 8…13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха +10…+12 °C.

25 числа ожидается облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.

В воскресенье, 26 апреля, в Самарской области установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +8…+13 °C.

В понедельник, 27 числа, сохранится облачная погода, днем пройдут дожди. Ветер южный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем столбик термометра поднимется до +11…+16 °C.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

