С должников по алиментам в Самарской области взыскали свыше 70 млн рублей

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В период с 18 мая по 5 июня 2026 г. сотрудники органов принудительного исполнения в рамках акции "Судебные приставы — детям", приуроченной к Международному дню защиты детей, активизировали работу по взысканию алиментов и защите прав несовершеннолетних, сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области