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Общество

Уникальный музей "Поезд Победы" посетит Самарскую область

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая в мире иммерсивная передвижная выставка "Поезд Победы" прибудет в Самарскую область. Жители и гости города Тольятти смогут увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны 15 и 16 июня, затем иммерсивная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня.

Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. В соответствии с Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", выставка имеет возрастное ограничение 12+.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим — Волонтерам Победы. Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции "Поезда Победы" и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.
Справочно о регионе в годы ВОВ.

Куйбышев (ныне Самара) стал запасной столицей страны. Сюда была эвакуирована часть советского правительства, дипломатический корпус, который оставался в городе до августа 1943 года. Город выполнял и роль информационной столицы, в Куйбышев переехали редакции центральных газет: "Правда", "Известия". Здесь же на 16 языках издаются "Ведомости Верховного Совета Союза ССР". Под Куйбышевом строится мощнейший радиопередающий центр. Сюда же переезжает и Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. Именно здесь издаются Окна ТАСС. 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве прошел военный парад. По решению Сталина парады должны были пройти в Москве, Куйбышеве и в Воронеже. Центральный парад состоялся в Москве. 

В Куйбышев были эвакуированы более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. По неполным подсчетам, за летние и осенние месяцы 1941 года в город прибыло порядка 300 тысяч человек.

Область стала одним из центров авиастроения. Здесь выпускали по 15 самолётов в день. За годы войны в Куйбышеве было выпущено 32 тысяч легендарных штурмовиков Ил-2, 70 тысяч миномётов, 5 миллионов артиллерийских снарядов, 2 миллиона танковых подшипников.
Более 380 тысяч человек ушло из Куйбышевской области на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Работа экспозиции:

Тольятти
15-16.06.2026 — с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20
Самара
17-18.06.2026 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Все о музее "Поезд Победы" в официальных каналах проекта: TelegramМАХ.

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.
Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы". С начала работы выставки-музея "Поезд Победы" (октябрь 2020 г.) ее посетили более 1,5 миллиона жителей России, Абхазии и Беларуси.

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