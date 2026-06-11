Скоростной общественный транспорт в Самаре придется ждать минимум 8 лет

Мэрия Самары выставила на общественные обсуждения план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Среди флагманских проектов — запуск скоростного общественного транспорта.
"Цель — создание комфортной, быстрой и экологичной системы общественного транспорта за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, снижения времени в пути, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и повышения привлекательности общественного транспорта", — указано в документе.
Приступить к проработке маршрутов мэрия планирует в 2029–2030 годах. Ответственным назначен департамент транспорта.
Своим мнением о плане жители могут поделиться онлайн — на сайте мэрии Самары, в срок до 22 июня включительно.
О запуске скоростного общественного транспорта просили жители на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии. Почитайте подробности.
В итоге в стратегию включили соответствующий проект, но реализацию запланировали на 2032–2036 годы. В числе мероприятий, помимо запуска скоростного трамвая, — создание сети выделенных полос для скоростного транспорта, выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением, автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги