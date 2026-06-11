16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В с. Хворостянка прошла масштабная патриотическая акция В с. Красноармейское завершены работы по благоустройству общественных территория В Приволжском районе завершилась акция "Красная гвоздика" Прошла встреча Женского клуба в Алексеевском районе В Кинельском районе впервые с успехом прошла акция "Детская корзина доброты"

Общество

Скоростной общественный транспорт в Самаре придется ждать минимум 8 лет

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары выставила на общественные обсуждения план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Среди флагманских проектов — запуск скоростного общественного транспорта.

Фото: Александра Ламзина

"Цель — создание комфортной, быстрой и экологичной системы общественного транспорта за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, снижения времени в пути, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и повышения привлекательности общественного транспорта", — указано в документе.

Приступить к проработке маршрутов мэрия планирует в 2029–2030 годах. Ответственным назначен департамент транспорта.

Своим мнением о плане жители могут поделиться онлайн — на сайте мэрии Самары, в срок до 22 июня включительно.

О запуске скоростного общественного транспорта просили жители на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии. Почитайте подробности.

В итоге в стратегию включили соответствующий проект, но реализацию запланировали на 2032–2036 годы. В числе мероприятий, помимо запуска скоростного трамвая, — создание сети выделенных полос для скоростного транспорта, выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением, автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5