Скоростной общественный транспорт в Самаре придется ждать минимум 8 лет

Мэрия Самары выставила на общественные обсуждения план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Среди флагманских проектов — запуск скоростного общественного транспорта.

"Цель — создание комфортной, быстрой и экологичной системы общественного транспорта за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, снижения времени в пути, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и повышения привлекательности общественного транспорта", — указано в документе.

Приступить к проработке маршрутов мэрия планирует в 2029–2030 годах. Ответственным назначен департамент транспорта.

Своим мнением о плане жители могут поделиться онлайн — на сайте мэрии Самары, в срок до 22 июня включительно.

О запуске скоростного общественного транспорта просили жители на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии. Почитайте подробности.

В итоге в стратегию включили соответствующий проект, но реализацию запланировали на 2032–2036 годы. В числе мероприятий, помимо запуска скоростного трамвая, — создание сети выделенных полос для скоростного транспорта, выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением, автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.