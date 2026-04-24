В Самаре открыли движение по ул. Молодогвардейской

В пятницу, 24 апреля, вновь открыли движение по ул. Молодогвардейской после ремонта. Об этом сообщили в компании "РКС-Самара".

"Ремонт водовода завершен: заменили 6 метров трубы. Котлован закрыт, засыпан и пролит водой. Дорога открыта, можно ехать", — рассказали в компании.

Напомним, проезд транспорта на участке от ул. Ярмарочной до Студенческого переулка в оба направления ограничили 21 апреля: в районе дома № 210 по ул. Молодогвардейской произошел технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм. На время ремонта режим водоснабжения переключали на резервную схему для обеспечения жителей водой.