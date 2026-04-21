Общество

В правительстве отреагировали на жалобы родителей из-за строительства стадиона в Самаре

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области прокомментировали ситуацию со строительством спортивного манежа недалеко от школы №176. Ранее родители учащихся жаловались, что грузовики строителей разбили дорогу к школе и что манеж будет платным вместо ранее существовавшего тут бесплатного стадиона.

Напомним, родители считали беспределом то, что происходит возле школы №176.

"Забрали у детей два стадиона, где играли и занимались спортом дети всего квартала, т.к. больше аналогичного пространства у нас нет. Теперь построят платный - закрытый стадион для занятий на коммерческой основе", - пишут в жалобах родители.

Также местные жители говорят, что на стройплощадку не оборудовали отдельный въезд для потока 50-тонных грузовиков, и машины разбили дороги к школе.

"Если строят - почему на таком объекте стройка с нарушениями безопасности идет, 50-тонные самосвалы в толпе детей разворачиваются и всем сигналят, пугая даже взрослых", - пишет один из жителей.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию представителей правительства Самарской области. Там  со ссылкой на депобр Самары рассказали, что в целях изыскания дополнительных возможностей модернизации спортивной инфраструктуры школы для проведения уроков и внеурочной деятельности было согласовано строительство некапитального школьного манежа. Возведение спортобъекта было согласовано ИП Король Д.К. При этом есть условие - некоммерческое использование для нужд школы. Как уточнили в правительстве, дефекты дорожного покрытия и газонов будут устранены. До подрядчика также довели требования обеспечения максимальной безопасности на территории учреждения. 

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

