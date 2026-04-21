В правительстве отреагировали на жалобы родителей из-за строительства стадиона в Самаре

В департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области прокомментировали ситуацию со строительством спортивного манежа недалеко от школы №176. Ранее родители учащихся жаловались, что грузовики строителей разбили дорогу к школе и что манеж будет платным вместо ранее существовавшего тут бесплатного стадиона.

Напомним, родители считали беспределом то, что происходит возле школы №176.

"Забрали у детей два стадиона, где играли и занимались спортом дети всего квартала, т.к. больше аналогичного пространства у нас нет. Теперь построят платный - закрытый стадион для занятий на коммерческой основе", - пишут в жалобах родители.

Также местные жители говорят, что на стройплощадку не оборудовали отдельный въезд для потока 50-тонных грузовиков, и машины разбили дороги к школе.

"Если строят - почему на таком объекте стройка с нарушениями безопасности идет, 50-тонные самосвалы в толпе детей разворачиваются и всем сигналят, пугая даже взрослых", - пишет один из жителей.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию представителей правительства Самарской области. Там со ссылкой на депобр Самары рассказали, что в целях изыскания дополнительных возможностей модернизации спортивной инфраструктуры школы для проведения уроков и внеурочной деятельности было согласовано строительство некапитального школьного манежа. Возведение спортобъекта было согласовано ИП Король Д.К. При этом есть условие - некоммерческое использование для нужд школы. Как уточнили в правительстве, дефекты дорожного покрытия и газонов будут устранены. До подрядчика также довели требования обеспечения максимальной безопасности на территории учреждения.